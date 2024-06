Christophe Lapierre, le gentleman driver.

Christophe Lapierre a grandi dans le milieu automobile. Il faut dire qu’avec un père, grande figure du sport auto français dans 70’s et, en même temps, concessionnaire de British Leyland, il semblait compliqué de ne pas être piqué par ce virus fou de l’amour inconditionnel des voitures de prestige associé à celui de les prendre en main et de piloter aussi vite et bien que possible. D’ailleurs, à 4 ans, Lapierre monte dans un kart pour la première fois de sa vie. Visiblement, l’expérience lui a plu comme il l’explique au magazine Gentlemen Drivers : « J’avais deux coussins d’air pour que j’arrive aux pédales. Je ne voulais plus m’arrêter. Les moniteurs n’arrivaient pas à me bloquer. Ils ont dû mettre des pneus en travers pour y parvenir ».

Tout ceci sous le regard hilare du paternel et celui bien plus embarrassée de sa mère.

Les souvenirs d’enfance rappellent à quel point sa passion pour la conduite automobile ne l’a jamais quitté en grandissant, y compris pendant l’adolescence où son cœur balançait entre le sport auto et le football. Le destin s’est chargé de l’aider à choisir. Une grave blessure au genou met fin à ses rêves de devenir footballeur professionnel. Il intègre, en parallèle l’école de pilote la plus réputée des années 80, le Volant Elf Winfield. Très rapidement, il en devient un des fers de lance au point de rallier la finale et, malheureusement, de s’incliner sur une faute. Si son rêve de rouler en F1 s’évapore, son talent a été remarqué et lui ouvre des portes pour piloter en rallye. Ses débuts ? Au Monte Carlo 1988, excusez du peu ! Proche de finir dans le top 20, Lapierre se distingue. Sa carrière de pilote est lancée. En 1992, au volant d’une BMW M3 GRA, il est sacré champion de France des rallyes. Après un an en Equipe de France FFSA, il met en pose sa carrière pour aider son père dans sa concession.

Le businessman pilote n’a jamais cessé de conduire, de piloter. Sa personnalité est l’une des plus appréciés du paddock. Fan inconditionnel d’Ayrton Senna, grand pote de la légende, Sébastien Loeb, Christophe Lapierre se sert tous les jours de cette expérience dans sa vie active. Là-aussi, sa personnalité attachante ressort, son professionnalisme également et, bien entendu, ses connaissances exceptionnelles sur tout ce qui touche au monde l’automobile. Très vite, avec son père, ils décident se spécialiser sur une marque de prestige qu’ils maîtrisent à la perfection, Porsche. Christophe est un dingue du constructeur allemand, encore plus de la mythique 911 : « A mes yeux, la Porsche 911 représente la voiture de sport par excellence », insiste-t-il.

Leur point de vente à Montélimar ne tarde pas à devenir le lieu de passage obligé de tous les amoureux de la marque allemande. En 2002, ils intègrent officiellement le réseau Porsche France avant de devenir, quatre ans plus tard, Centre Service Porsche. Une croissance rapide, signe de l’excellent travail des Lapierre, signe d’une confiance totale du constructeur prestigieux envers eux, signe que Christophe Lapierre ne laisse jamais rien au hasard. Hyper investi, hyper actif, le businessman pilote n’oublie pas de se faire plaisir et de se lâcher sur les pistes. Au fil des années, il renoue avec cette passion dévorante et empile les succès. Champion de France Porsche Cayman Cup (2008), Porsche Legend Cup (2009), Porsche Carrera Cup France B (2012/13/15), Porsche Carrera Cup ProAm (2016/17), il est le cador de la discipline avec un record de 58 victoires. Sans jamais arrêter ses différentes activités professionnelles, le pilote de Montélimar participe même aux 24 heures de Daytona en 2010, « un rêve de gamin qui se concrétisait », admet-il. L’an dernier, il remporte brillamment le Centenaire des 24h du Mans de la Porsche Carrera Cup Pro-Am dans la Team Martinet by Almérias.

Ses exploits sur la piste lui ont permis d’acquérir une solide réputation. Unanimement apprécié pour ses grandes qualités humaines, Christophe Lapierre est un boulimique de la vie à 100 à l’heure. Cette passion rejaillit sur tous les aspects de sa vie professionnelle. Ce fut d’abord au Centre Porsche Montélimar, dans un immense bâtiment de 2300m2 que vous ne pouvez pas manquer en sortie d’autoroute Montélimar-Sud. Ce fut aussi le cas lorsqu’il créa le Club Porsche Officiel (CPPP Portes de Provence) en 2009. Son idée était de « démocratiser le côté exclusif en créant la convivialité et l’organisation de manifestations diverses parfois importantes, comme la privatisation exclusive du circuit Paul-Ricard avec 200 GT aux Lapierre Séries, des Trackdays, mais aussi divers rallyes loisirs partant de mon Centre Porsche, des visites du musée à Stuttgart, parfois inoubliables à l’usine emblématique de Zuffenhausen permettant à ceux qui pensaient ce rêve impossible, de pouvoir leurs faire visiter le cœur de là où tout a commencé. »

En 2020, Christophe Lapierre cède la partie commerciale du centre Porsche Montélimar à Porsche Holding Sonauto tout en restant leur ambassadeur pendant trois ans. Boulimique de travail et de la vie, il vient de concrétiser son nouveau projet : « Je voulais trouver un moyen de partager mon expérience Porsche ainsi que celle des GT de prestige ou encore mon expertise professionnelle et sportive acquise tout au long de ces années », explique-t-il. Pour y parvenir, il lui faut trouver un lieu lié à son aventure, à son histoire.

Il profite de la période COVID pour peaufiner ce projet hors-norme et se lancer dans cette belle aventure. Juste à côté du Centre Porsche Sonauto, l’emplacement idéal est trouvé pour construire le bâtiment rêvé par le gentleman driver entrepreneur. Le nouveau bâtiment photovoltaïque ultra moderne « s’inscrit dans un contexte d’innovations et de durabilité, à l’architecture et aux matériaux utilisés sur certains éléments de nos Porsche préférées », explique-t-il. Dans ce lieu magique, vous trouverez des modèles Motorsport récents mais aussi des Classic ainsi que plusieurs surprises bienvenues toutes en lien avec la passion de Lapierre.

GT DU MONDE, nouvelle société intégrée au groupe Lapierre, s’installe comme l’une des références à connaître absolument quand on est dingue de sport automobile, fou de voitures de prestige. Christophe Lapierre et sa team proposeront en effet des GT de prestige aux pedigree exceptionnels. Grâce à son réseau impressionnant acquis au fil de ses années de compétition et d’entrepreneur, ce fou de Porsche vous guidera et vous aidera grâce à son service d’expertise. GT DU MONDE pourra aussi racheter votre GT, quelle soit moderne ou Classic, proposera un mandat vente pour le compte du propriétaire pour sécuriser toutes les transactions. Gourmand mais gourmet, l’entreprise prévoit aussi d’organiser, à moyen terme, des rallyes touristiques, des visites d’usine ou encore l’organisation de ventes par des cabinets réputés et spécialisés. De quoi bien occuper Christophe Lapierre qui, en parallèle, devrait accompagner un jeune pilote de talent pour l’aider dans ses objectifs élevés.