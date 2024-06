RJA Classic

Garage automobile dédié a la restauration automobile depuis 35 ans, basée au Portugal – Santo Tirso, vise à atteindre les plus hauts niveaux de perfection dans son travail, pour y parvenir, elle dispose d’une équipe des vrais experts automobile, bien comme, des électriciens, mécaniciens, carrossiers, peintres automobile et également d’un ingénieur en mécanique.

La mécanique

Dans ce domaine, nous effectuons le service conformément aux spécifications et aux normes du fabricant, en utilisant les techniques les plus avancées. Nous réalisons des services de réparation et de rectification de moteurs et de boîtes de vitesses (automatiques ou manuelles), ainsi que d’autres composants mécaniques. Dans les services RESTOMOD, nous apportons les modifications nécessaires et possibles selon les intérêts du client, afin de maintenir l’efficacité et la durabilité du composant mécanique et du véhicule.

Dans ce type de prestation, un projet d’aménagement est réalisé et présenté au client.

Électronique et électricité

Nous effectuons de nouvelles installations selon les spécifications et l’aménagement d’usine, et nous pouvons également réparer les installations d’origine du véhicule. Nous sommes spécialisés dans la conversion de véhicules de 6 volts à 12 volts, ainsi que de moteurs électriques de 6 volts à 12 volts également. Pour les clients qui souhaitent des systèmes de sonorisation plus avancés, nous sommes spécialisés dans le développement et la création de systèmes de sonorisation sur mesure, en utilisant les meilleures marques de sonorisation du marché.

La Sellerie

Ce service vise à conserver l’originalité des véhicules, nous utilisons les meilleurs matériaux du marché combinés aux meilleures techniques de fabrication, afin de conserver les caractéristiques du véhicule. Bien évidemment, ce service est également personnalisable conformément les souhaits des clients.

La peinture

Nous disposons à cet effet d’espaces de peinture et de préparation spécifiques, afin de fournir le meilleur service et d’assurer une garantie anticorrosion. Ce service est créé en utilisant les meilleurs équipements et matériaux du marché.

La carrosserie

Primordial pour obtenir les résultats les plus parfaits possibles, nous disposons de professionnels spécialisés dans la réparation ou la récupération complète du véhicule. Nous créons des panneaux en tôle ou en aluminium d’équipements. Selon l’originalité du véhicule, nous disposons à cet effet d’une large gamme d’outils.

Décapage/Sablage/Aérogommage

Ce service de décapage sablage et aérogommage offre une approche approfondie et professionnelle de la restauration et de la préparation des véhicules classiques. À l’aide de techniques de décapage spécialisées, nous éliminons les couches de peinture, de rouille et de saleté, préservant ainsi l’intégrité de la voiture d’origine. Notre engagement est de redonner la splendeur et la beauté des voitures classiques, garantissant ainsi une base solide pour les futures étapes de restauration.