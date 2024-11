US Cars Shop, pour le plaisir des belles américaines

Dans la famille Gérard, l’automobile occupe une place très importante. C’est même, pourrait-on dire, l’ADN de cette famille. Quand on décide de rembobiner l’histoire des Gérard, on monte dans la Delorean DMC-12 pour être transporter en 1976. Cette année-là, Claude François se rappelait de ses premiers pas dans la chanson tandis qu’Eugène Gérard se lançait dans l’aventure automobile en créant un garage de restauration et de sellerie. Carrosserie Gérard, c’était son nom, est rapidement devenu une adresse appréciée et conseillée de tous les amoureux des belles anciennes.

Car Eugène Gérard, déjà à l’époque, bien avant la tendance actuelle, avait un faible pour les anciennes, les voitures de collection, qu’il se délectait à rénover, à leur redonner une seconde jeunesse. À Montreuil, le lieu devient un endroit sacré et prisé des collectionneurs. Didier, fils d’Eugène, est touché par ce virus très tenace de l’amour des belles voitures, de ces anciennes qui vous marquent à jamais et vous donne cette envie de prendre la route et vivre une grande aventure.

En 2001, il reprend la carrosserie paternelle en accentuant sa spécialisation sur la rénovation des véhicules anciens. Forcément, la descendance est aussi piquée par le virus. Alexandre, le petit fils, a toujours connu la carrosserie du grand-père puis du père. Enfant, après l’école, il s’y rendait et, quand son père avait le temps, montait dans une de ces anciennes au moteur rutilant conduite par Didier. Rien de mieux pour ne jamais chercher un antidote à cette maladie passionnelle de l’amour des voitures. En grandissant, Alexandre ne s’imagine pas faire autre chose que de travaille dans l’entreprise familiale.

C’est d’ailleurs sous son impulsion qu’en 2015, la carrosserie prend la route, cap sur la Normandie où elle pose son atelier à Créances, dans la Manche. Là, pour marquer ce nouveau départ, Didier, Sandrine (la maman) et Alexandre décident de renommer l’entreprise US Cars Shop. Si les travaux de carrosserie perdurent un temps, le garage devient vite, également, le repère des collectionneurs des Américaines de rêve. En effet, US Cars Shop ouvre un service important à la vente de ces modèles collectors qui vous mettent des étoiles dans les yeux.

Depuis le lancement, US Cars Shop a évolué vers la vente, Didier privilégiant la recherche de professionnels dignes de confiance pour tout ce qui touche aux travaux, entretien et rénovation. Cela laisse ainsi plus de temps à la famille d’effectuer une véritable expertise des modèles mis en vente dans l’enceinte de l’entreprise. Cette expertise est unanimement saluée et reconnue. D’ailleurs, l’entreprise normande propose des recherches personnalisées grâce au réseau qu’elle a développée aux Etats-Unis, reprenant, d’ailleurs, certains contacts et relations mis en place par Eugène, au lancement des Carrosserie Gérard.

Forcément, quand le travail est bien fait, les résultats se font sentir. Quand vous faites appel à US Car Shop, vous avez cette assurance d’être au bon endroit, de passer par des experts qui œuvrent pour vous faciliter la vie et vous faire plaisir. C’est aussi l’assurance de ne pas avoir de mauvaises surprises tant la famille mise sur la transparence des voitures mises en vente, tant le sourcing de chaque modèle est précis. Avec US Cars Shop, vous gardez l’esprit serein, l’entreprise s’occupe de toutes les démarches afin que vous n’ayez plus que de mettre le contact et prendre la route.

Passionnés par les voitures américaines de prestige, les Gérard aiment partager cette passion dans les rassemblements et événements auxquels ils participent régulièrement. C’est aussi ainsi que se tissent des liens forts avec les clients et futurs clients. Aujourd’hui, US Cars Shop dispose d’un stock permanent de 20 à 25 voitures dans le très beau show-room de 600m2. Enfin, Alexandre développe depuis peu une nouvelle branche, celle des pick-up américain, avec la distribution de Dodge RAM par exemple. Cette nouvelle offre permet à l’entreprise de diversifier ses prestations et de s’ouvrir à l’import de véhicules neufs toujours vendus à des tarifs défiant toute concurrence.