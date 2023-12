Une remise électrique pour les Mercedes EQA et EQB

Tout comme Audi, Mercedes opère en faveur de ses clients un petit tour de passe-passe en matière de prix afin que certains modèles puissent bénéficier du bonus écologique. Sont concernées les dernières versions des EQA et EQB, qui démarrent tous deux à partir de 46,950 euros dans leur version d’entrée de gamme 250 (mais des équipements de série assez fournis). Soit, sous la barre décisive des 47,000 euros, qui permet de déclencher le bonus écologique de 5000 euros. En revanche, dès que l’on vise des modèles plus fournis (finition supérieure pour le même modèle), l’auto sort des clous des aides à l’achat, et démarrent a minima à partir de 55750.

Mercedes EQA

La gamme EQ de Mercedes-Benz, dédiée aux véhicules électriques, comprend le Mercedes EQA, un SUV compact électrique. Il est basé sur le Mercedes-Benz GLA, mais il a des caractéristiques distinctives comme une calandre fermée et des bandes lumineuses à l'avant et à l'arrière. Dans l'habitacle, l'EQA propose des technologies contemporaines telles que le système d'infodivertissement MBUX de Mercedes. En termes de performances, l'EQA est équipé d'un moteur électrique qui offre une conduite silencieuse et fluide, avec une autonomie respectable pouvant atteindre environ 400 à 500 kilomètres selon la version.

Mercedes EQB

Le Mercedes EQB est un SUV électrique de taille moyenne appartenant à la gamme EQ de Mercedes-Benz. Il est basé sur le Mercedes-Benz GLB et partage de nombreuses caractéristiques avec lui, tout en adoptant des éléments de design électrique spécifiques comme une calandre avant pleine et des accents de design distinctifs. Le EQB se distingue par sa polyvalence, car il offre une option de troisième rangée de sièges pour transporter jusqu'à sept personnes, ce qui est assez rare pour un véhicule électrique. À l'intérieur, le système MBUX et la technologie et le luxe habituels de Mercedes sont présents. Le EQB offre une variété de configurations de moteurs électriques pour des performances compétitives, avec une autonomie qui varie en fonction du modèle, mais reste compétitive.

Ces deux modèles illustrent l'engagement de Mercedes-Benz envers l'électrification, offrant des options de SUV électriques qui allient luxe, technologie et durabilité.