Mercedes-AMG SL 63S E Performance (2024), Un cabriolet hybride surpuissant !

Présentée en 2022, la nouvelle Mercedes SL Cabriolet vient tout juste de gagner une nouvelle motorisation, et pas des moindres. Il s’agit de la version Mercedes-AMG SL 63S E-Performance (qui n’est pas sans rappeler une certaine GT 63S E-Performance). Et cerise sur le gâteau : elle évite le malus écologique maximal grâce à son système hybride-rechargeable. Néanmoins, son prix français n’a pas encore été dévoilé.

L’auto n’est pas particulièrement différente d’une SL 43 AMG, mais possède tout de même quelques détails qui lui sont propres. En effet, cette SL 63S E-Performance intègre des éléments d’aérodynamisme actif non seulement à l’arrière mais également à l’avant. On retrouve un badge E-Performance sur les flancs avant du véhicule, et des jantes 20 pouces de série au design spécifique. Aussi, pour freiner ce monstre, des freins carbone-céramique sont proposés de série.

Dans l’habitacle, peu de changements par rapport aux précédentes versions : on retrouve le confort de la marque étoilée (après tout, il s’agit ici d’une version haut-de-gamme de la SL) ainsi que les dernières nouveautés en matière d’instrumentation numérique et d’info divertissement (8 modes de conduite sont disponibles, ainsi que différents niveaux de récupération d’énergie au freinage). La batterie poids plume est de 6,1 kWh et n’offre une autonomie en tout-électrique ne dépassant pas les 13 km. C’est peu si l’on prend en compte l’environnement, mais suffisant pour optimiser la puissance de la bête allemande, véritable raison d’être de l’hybridation.

Sous le capot, le V8 4,0 L Turbo est légèrement amélioré pour développer 612 chevaux pour un couple de 850 Nm, tandis qu’un groupe motopropulseur électrique situé sur l’essieu arrière vient rajouter 204 chevaux. Ainsi lotie, la Mercedes-AMG SL 63S E-Performance développe 816 chevaux pour un couple maximal de 1420 Nm. Dantesque, et brillamment utilisés grâce à la transmission intégrale 4Matic, par le biais d’une boîte automatique optimisée. Les performances sont également au RDV avec un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. L’auto est équipée de série de roues arrière directrices.