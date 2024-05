Mercedes-AMG 45S Final Edition, Final Bang !

Les dirigeants de la marque à l’étoile ont confirmé que nous vivions actuellement la dernière génération de la Classe A à hayon. Une raison valable pour craquer sur cette folie d’AMG, qui ne sera disponible à la commande qu’en 2024. La dernière A45 S Final Edition est réservée au marché européen depuis avril et propose un look résolument flamboyant tout en faisant le plein d’équipements. Son prix devrait avoisiner les 100,000 euros (contre 75,000 euros pour une Mercedes-AMG A45 S standard).

L’auto est reconnaissable à sa livrée spécifique particulièrement chargée : un Green Hell Magno avec une finition mate (la même que sur l’AMG GTR en 2016) et des accents jaunes et noirs. L’auto intègre de nombreux packs esthétiques, incluant aileron arrière et jantes noires mates forgées 19 pouces. La décoration esthétique va encore plus loin, avec des logos 45s sur les flancs et un gros logo AMG sur le capot (peut-être le détail de trop?). C’est un style qu’il faut apprécier !

Dans l’habitacle, tout est identique à une A45 AMG que nous connaissons bien. En revanche, les touches de personnalisation sont portées à leur paroxysme, et sont d’autant plus incroyables lorsque l’on opte pour l’éclairage d’ambiance jaune comme sur les photos de présentation. La sellerie en cuir noir synthétique détonne parfaitement avec les surpiqûres jaunes et les nombreux éléments jaunes (comme la baguette faisant le tour de l’habitacle, ou encore le logo 45s sur les appuie-tête). L’aluminium et la fibre de carbone font partie intégrante de cet intérieur, qui respire le dynamisme.

Sous le capot, nous avons le moteur 4 cylindres le plus puissant du monde, à savoir le bloc M139 (le même que sur la C63!) de 4 cylindres 2,0 L turbo développant 418 chevaux. Quant aux performances, vous n’aurez besoin que de 3,9 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h.