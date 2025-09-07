Les pannes sur les automobiles sont généralement associées à un coût de réparation aussi variable qu’onéreux. C’est encore plus impactant lorsqu’il s’agit de voitures haut de gamme. Ces dernières étant composées de pièces plus coûteuses que la moyenne et du fait qu’il soit souvent impossible d’en prédire les casses ou dysfonctionnements, un professionnel automobile se doit, pour rassurer et pérenniser l’achat, de protéger le véhicule qu’il vend.

Prise en charge des réparations jusqu'à 30 000 €.

Pas d'avance de frais pour le client.

Triomphe Garantie est ainsi née d’une idée simple: protéger le patrimoine automobile sur le long terme tout en apportant au distributeur et à l’acquéreur, une sécurité supplémentaire lors de la transaction. C’est avec son programme de garanties contre les pannes qu’il y répond. De la voiture de collection au véhicule sportif en passant par tous les autres modèles de prestige, Triomphe Garantie permet, avec ses trois garanties panne mécanique, de prendre en charge les réparations jusqu’à 30 000 € sans excéder la valeur d’achat du véhicule et à condition que le sinistre mécanique, électrique ou électronique soit couvert par la formule choisie.

Les seules conditions d’éligibilité des véhicules à la souscription sont qu’ils soient vendus par un professionnel partenaire, qu’ils soient d’occasion, immatriculés en France métropolitaine et destinés à un usage privé, tout du moins le temps de la garantie.

Deux formules de garantie pour les véhicules de prestige ayant une valeur à neuf entre 50 000 et 300 000 €

La garantie Exclusive permet de couvrir les véhicules ayant moins de 10 ans et 120 000 km. Pour ces véhicules considérés comme récents, la couverture mécanique se veut TOUT SAUF. Plus ou moins équivalente à la couverture d’un constructeur elle permet de couvrir tous les éléments mécaniques, électriques et électroniques à quelques exceptions près.

Les véhicules de moins de 20 ans et 200 000 km ne sont pas en reste puisque Triomphe Garantie a élaboré une couverture complète distribuée sous le nom de garantie Essentielle.

Les durées de souscription sont identiques aux deux formules, 6, 12 ou 24 mois.

La garantie Héritage, une formule complète spécifique pour les véhicules anciens et de collection

Elle s’adresse aux véhicules de plus de 15 ans immatriculés à partir du 1er janvier 1955 et permet une prise en charge pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Le professionnel peut tout aussi bien décider de se protéger sur 3 mois comme préférer se couvrir sur le long terme jusqu’à 36 mois.

Accompagner et soutenir ses clients

En cas de sinistre couvert par la garantie, la prise en charge des réparations se fait exclusivement entre le réparateur et les services Triomphe Garantie. Ainsi, un client bénéficiaire, n’avance pas de frais pour la remise en état de son véhicule et n’a pas besoin d’attendre un quelconque remboursement des frais engagés. De plus, Triomphe Garantie a mis en place un espace client qui regroupe toutes les informations et documents nécessaires ainsi qu’un service relations clientèle qualifié, disponible pour répondre à toute question du lundi au vendredi de 09h à 18h et ce, gratuitement.

Triomphe Garantie, marque lancée le 03 octobre 2022, s’adresse à tous les professionnels, amateurs et passionnés de belles mécaniques. Son équipe s’appuie sur le Groupe SPGA spécialisé en garantie automobile depuis plus de 20 ans.