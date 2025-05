En 15 ans, Transakauto a su se construire un solide réseau de franchisés dans toute la France. La réputation de cette entreprise est excellente à tel point qu’elle compte, aujourd’hui, 211 points de vente en France et en Belgique. C’est vers ce réseau que Nicolas Lecomte s’est tourné pour se lancer à son compte du côté de Pont-L’Evêque. En novembre dernier, il ouvre la franchise Transakauto Deauville.

Ce choix est loin d’être anodin. Dans cette zone, le secteur est dépourvu d’agence automobile, il y a donc une place à prendre pour trouver une clientèle assez large. Nicolas Lecomte le sait, il connaît bien la région. En se lançant dans le commerce automobile, l’entrepreneur prenait un virage plutôt logique au regard de son parcours professionnel et de ses passions personnelles.

Passionné par les voitures depuis qu’il est en âge de jouer avec des petites voitures, amoureux des vraies automobiles depuis qu’il est titulaire du permis de conduire, le gérant de l’agence Transakauto Deauville est loin d’être un novice en la matière.

Il commence sa carrière dans la maintenance automobile pour, ensuite, oeuvrer chez Valeo, équipementier automobile. Il passe un temps chez Bosch, puis chez Renault Trucks. Comme si cela n’était pas suffisant, il « profite » que sa femme soit commerçante pour occuper ses samedi en restant dans le milieu automobile. Un peu touche-à-tout, il décide d’aider un garage automobile pendant que sa femme s’occupe de son commerce. Pendant cinq ans, Nicolas se transforme donc en vendeur de voiture, ce qui lui permet de découvrir tous les rouages de ce métier qu’il ne connaissait guère.

Mais quand, comme lui, on est passionné, découvrir un nouveau chemin pour vivre cette passion peut devenir dévorant et ouvrir des nouvelles portes. Pendant huit ans, il devient conseiller commercial Dacia du côté de Caen. Cette expérience lui permet de vivre des grands moments comme lors du Mondial de l’Auto en 2022 où, avec son agence, ils parviennent à vendre 250 voitures en 10 jours. Vendre des voitures, après ses expériences précédentes, lui plaît, il se sent dans son élément. Mais lorsque l’agence caennaise se voit absorber par un grand groupe auto, il remarque un changement d’ambiance et de méthodes de travail.

Des détails qui ne l’incitent pas à vouloir continuer mais plutôt à voir ailleurs, à réfléchir à se lancer à son compte. En discutant avec un de ses potes, Adrien, avec qui il a longtemps travaillé, il découvre l’enseigne Transakauto. Son ami a ouvert une agence et se dit très satisfait de son évolution. Il le convainc d’approfondir dans cette voie. Nicolas Lecomte est un homme consciencieux. Curieux aussi. Positif, toujours également. Sa personnalité ne laisse pas indifférent. Elle le pousse à avancer, à ne pas se satisfaire du présent et toujours regarder devant, vers l’avenir. Le désir d’entreprendre était grand et sa rencontre avec les responsables réseau de Transakauto finissent par le convaincre de se lancer sous cette enseigne, comme franchisé.

En s’affiliant à cette entreprise au développement impressionnant ces dernières années, il rejoint un groupe qui se définit comme un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. En faisant appel à une agence Transakauto, vous ne vous occupez de rien au final. Le vendeur confie sa voiture en toute confiance, l’acheteur confie son projet et l’agence s’occupe de réaliser votre rêve en respectant, bien entendu, l’ensemble de vos demandes et exigences, en agissant comme un tiers de confiance. L’expérience aidant, la société a acquis sa réputation sur ses résultats d’une fiabilité absolue. Chaque voiture mis en vente dispose d’un historique et d’une traçabilité ne laissant place à aucun doute. Des garanties sont mises en place pour rassurer l’acheteur et chaque paiement est sécurisé.

L’enseigne, malgré son développement, a su conserver son côté authentique, humain et chaleureux. C’est ce qui a séduit Nicolas Lecomte au moment de se lancer. Son expérience dans différents secteurs de l’univers automobile est un atout de taille pour ouvrir son agence située dans le Parc d’Activité du Launay. C’est là que se trouve le show-room de 200m2, à Pont-L’Evêque. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se faire remarquer et séduire sa clientèle. Ouverte depuis novembre dernier donc, l’agence propose déjà 30 voitures à la vente, un signe qui ne trompe pas sur la confiance accordée à Nicolas. Ce dernier a d’ailleurs décidé de recruter un agent commercial, un passionné comme lui, un homme motivé et collant parfaitement avec la philosophie de l’enseigne. Les deux ambitionnent ainsi d’accélérer la rentrée de mandats dans les semaines et mois à venir. Toujours en conservant ce côté humain et convivial qui séduit déjà les premiers clients.