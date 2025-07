À l’occasion de la saison cycliste, smart et Trek s’unissent une nouvelle fois pour présenter un modèle unique de la smart #5, habillé du tout nouveau design Project One ICON "Couler" de Trek utilisé durant le Tour de France.

TL;DR Smart et Trek collaborent pour une 3ème fois ! Une smart #5 unique au design Trek "Couler" (Tour de France 2025).

Célébration de la mobilité active et du style.

Événements "4+2 lifestyle" : sorties vélo & retransmissions du Tour.



Campagne "open your mind" : expériences inspirantes.

Il s’agit de la troisième collaboration réussie entre smart et Trek, après les projets smart x Trek Madone Gen 8 Ultimate Project One et smart x Trek Rail+ e-MTB. Des co-créations qui incarnent la promesse de marque “open your mind” de smart : co-créer un monde de mobilité et de plaisir sans limites, pour tous ceux qui aspirent à un mode de vie actif, en plein air.

Une smart #5 unique en hommage au Tour de France

La marque automobile électrique premium smart poursuit son partenariat avec Trek en dévoilant une smart #5 exclusive, créée spécialement pour la saison cycliste. Le design inédite s’inspire du design Project One ICON “Couler”, utilisé par l’équipe Lidl-Trek sur le Tour de France 2025. “couler” évoque le mouvement fluide, un concept qui incarne parfaitement l’esprit de liberté et de dynamisme partagé par les deux marques.

Fidèle à la signature “open your mind”, cette collaboration symbolise une vision commune : libérer la créativité, inspirer les gens à adopter un mode de vie actif et sans frontières, et leur offrir une expérience de mobilité qui sort de l’ordinaire.

Une plateforme d’expression pour un potentiel illimité

Avant cette nouvelle création, smart et Trek avaient déjà lancé deux projets conjoints : d’abord le vélo de route Madone Gen 8 Ultimate Project One, puis un VTT électrique co-signé inspiré par les modèles smart #5 et #5 BRABUS.

La smart #5, SUV premium de taille intermédiaire, est le modèle le plus spacieux, polyvalent et technologiquement avancé jamais conçu par la marque. Lancée avec succès en Chine, en Europe, à Hong Kong (Chine) et tout récemment en Malaisie, elle a reçu un excellent accueil de la part des médias et du public.

Ce modèle incarne la philosophie du "Contemporary Adventurer" : un design affirmé et musclé, des équipements pensés pour l’aventure et des accessoires intégrés qui en font le compagnon idéal pour les cyclistes Trek.

Un design exclusif signé “Couler”

Le design du véhicule reprend l’univers graphique du Project One ICON "Couler", dévoilé lors du Tour de France 2025. Inspirée des couleurs de l’équipe Lidl-Trek, la décoration joue avec des coups de pinceau expressifs, des textures en couches, des éclaboussures de peinture et des formes peintes à la main, pour un rendu aussi dynamique que créatif.

Une célébration de l’exploration sans limite

En parallèle, les magasins phares de Trek et les concessions smart s’associent pour organiser des événements "4+2 lifestyle" en Chine et sur certains marchés internationaux. Ces activités incluront notamment des sorties à vélo encadrées avec accompagnement smart #5, et des soirées de retransmission du Tour de France.

Ces événements s’inscrivent dans la campagne "open your mind Experience", lancée officiellement lors du salon Auto Shanghai 2025, qui vise à donner vie à la promesse de marque de smart à travers des expériences concrètes, inspirantes et porteuses de sens.

Un élan mondial pour 2025

Alors que 2025 marque une année charnière pour l’expansion de ses opérations à l’international, smart entend renforcer encore son image de marque à travers des projets créatifs, en diffusant son esprit d’exploration sans limite auprès de ses 160 000 clients dans le monde entier.