Sancy Car Import, un service de qualité

Thierry Falgon est un passionné du milieu automobile depuis son enfance. Il a grandi en admirant les sportives, les voitures de prestige et apprécie, aujourd’hui, de vivre de cette passion qui l’accompagne depuis toujours. En 2018, il ouvre sa propre entreprise de vente d’automobiles, Sancy Car Import. Les locaux se trouvent à St-Diéry, à une bonne quarantaine de Clermont-Ferrand. Thierry est un homme qui est toujours hyper actif, homme de nombreuses idées, il a toujours eu cet esprit d’entreprendre. Avant de se lancer dans Sancy Car Import, il avait proposé ses services aux professionnels de l’industrie, du BTP ou encore du milieu agricole. Autant de domaines différents qui lui ont permis d’acquérir une expérience d’une richesse rare et un sens du commerce développé.

Par ailleurs, Thierry Falgon a aussi goûté, avec réussite, au milieu des véhicules de loisirs en ouvrant un service de location de camping-cars et de vans et fourgons aménagés, comme un premier pas dans le monde des quatre roues. Si l’entreprise ne présente plus ce service, ce touche-à-tout ne s’est toute fois pas éloigné du segment des véhicules de loisirs puisqu’il vend toujours l’excellent Marco Polo Classe V de Mercedes, un van aménagé qu’il connaît à la perfection.

Avec cette entreprise indépendante, Thierry devient l’un des experts de l’importation de véhicules. Pourquoi ce choix ? : « Nous vous proposons une alternative intéressante pour acquérir un nouveau véhicule acheté directement en concession, offrant souvent des avantages notables en termes de prix et de choix, nettement inférieurs à ceux du marché automobile français, ainsi que des garanties constructeur », explique-t-il dans la présentation de son entreprise.

Sancy Car Import se place comme une alternative à l’écoute des clients qui cherchent à réaliser une bonne affaire avec la voiture dont ils ont besoin. Le chef d’entreprise se montre très à l’écoute de vos demandes, une base de travail saine et efficace pour vous trouver le modèle de vos rêves. Car si vous faites appel à cette société, vous savez que vous trouverez un interlocuteur qui se met en quatre pour vous proposer un service de recherche personnalisé afin de répondre idéalement à vos besoins et envies. Thierry Falgon a su, avec le temps, développer un réseau en Europe, particulièrement en Allemagne, fiable et de confiance.

L’expérience aidant, Sancy Car Import a ciblé ses importations en misant sur des voitures, désormais, uniquement d’origine de concessions allemandes avec qui il entretient des relations de confiance mutuelle. En passant par ce circuit, il obtient l’assurance d’un historique du modèle précis, une qualité irréprochable ainsi qu’une traçabilité sans équivoque. De plus, via son réseau allemand, il parvient à conserver les mêmes garanties et avantages que les concessionnaires locaux mais à des prix largement plus abordables pour les clients. Par exemple, si vous optez pour une Mercedes, vous disposerez d’une garantie constructeur de 24 mois, tandis que pour Porsche ou PSA, cette garantie est de douze mois.

Thierry Falgon mise sur son expérience et son sens du commerce pour être à la hauteur de vos attentes. Le rencontrer, c’est une forme de garantie de passer un bon moment avec un passionné, un vrai connaisseur du monde automobile et des voitures. Intermédiaire qualitatif, il arrive à se mettre à votre place pour mieux cerner vos attentes et surtout agir comme si c’était lui le client. Il se montre hyper sélectif sur les voitures qu’il trouve, qu’il décide de mettre en vente. Pour ne jamais avoir de mauvaises surprises, il a élaboré un cahier des charges précis, pointilleux auquel il ne déroge jamais. Si un point ne correspond pas, il ne commercialisera pas la voiture. Enfin, en faisant appel aux services de Sancy Car Import, une fois que vous signez pour l’achat d’un véhicule, il sera livré (avec service de carte grise et cahier technique à jour) en 15 jours. De quoi être serein !