Renault R5 TURBO 3E, Une surprise explosive

Renault ne sait plus trop sur quel pied danser par rapport à sa nouvelle citadine électrique, tant la sportivité de la R5 lui colle à la peau. Alors que l’essence même d’Alpine est de s’occuper des modèles les plus sportifs et dynamiques, voilà que Renault présente une curiosité qui n’est pas pour déplaire : la Renault R5 Turbo 3E, qui sera bel et bien produite, mais en série limitée. En revanche, l’histoire ne nous dit pas s’il s’agira d’un modèle homologué pour la route. Une chose est sûre : ce modèle est un hommage à la Renault 5 Turbo des années 80 !

Cette Renault R5 Turbo 3E donne suite directe au concept-car dantesque présenté au Mondial de Paris en 2022, en officialisant un modèle de série. La R5 Turbo 3E possède une super structure en carbone offrant une rigidité et une légèreté maximales, mais se déleste de son gigantesque aileron. Quand bien même elle paraît ainsi plus sage, l’auto respire l’agressivité avec ses ailes arrière très élargies, son immense diffuseur et son gigantesque bouclier avant. Renault ne nous a pas encore dévoilé l’intérieur de ce modèle en série, probablement car le choix sur sa destinée (routière ou réservée au circuit ?) n’a pas encore été tranché en haut lieu.

Sous le capot, Renault reste discret quant aux détails techniques de cette surprise autorisée par le président Luca de Meo, mais confirme que l’auto possède deux moteurs électriques (un sur chaque roue arrière) qui permettent à sa citadine explosive d’atteindre les 500 chevaux de puissance. Nous savons simplement que l’exercice du 0 à 100 km/h sera aux alentours de 3 secondes, et Renault mise sur la sensation et l’émotion. Le pari semble sur la bonne voie avec cette pure propulsion de 500 chevaux !