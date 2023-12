Record de vitesse de charge

500 km d’autonomie en 12 minutes

La recharge d’un véhicule électrique est le nerf de la guerre : d’une part le réseau et d’autre part la recharge elle-même. Tous les acteurs travaillent d’arrache-pied pour proposer une recharge rapide et optimale. Sur ce point, le monospace chinois Li Mega (marque Li Auto) vient de battre un record avec une charge de 6% à 80% en 11 minutes et 2 secondes. Une prouesse rendue possible par une batterie CATL reposant sur une architecture 800V et une station de charge Huawei de 600 kW. En d’autres termes, l’auto pourrait gagner 500 km d’autonomie en 12 minutes, avec une moyenne de puissance de charge à 350 kW.