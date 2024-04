KSK, votre solution idéale pour le transport de vos voitures !

KSK Transport est une entreprise encore très jeune. Créée en 2011 par Karim Kaanite, la société basée dans le Jura, à Poligny, jouit déjà d’une excellente réputation. Ceci grâce à un bouche-à-oreille qui fonctionne à merveille et des clients qui n’hésitent pas à afficher leur bonheur d’avoir fait appel aux services de KSK Transport.

Ces services s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels ainsi que les constructeurs automobiles, les concessionnaires ou encore les garages indépendants. Tous ont compris l’intérêt de confier leurs voitures à l’entreprise jurassienne. Celle-ci s’occupe du chargement ainsi que de la livraison de véhicules, qu’ils soient à l’unité, par lot, neufs, d’occasion, utilitaires, en panne ou accidentés. De quoi se sentir sereins lorsque vous confiez votre véhicule à cette entreprise dynamique et toujours sur le qui-vive pour vous rendre service.

Pour répondre aux attentes des clients, KSK Transport mise sur une équipe hyper compétente qui ne laisse jamais rien au hasard. L’expérience aidant, chaque déplacement, chaque prise en charge est étudiée avec minutie afin de respecter la demande du client et surtout le délais de livraison annoncé (10 jours maximum). L’équipe de Karim Kaanite, forte de son expérience, se montre très énergie, dynamique. Elle fait preuve d’une grande polyvalence, l’entrepreneur ayant su les recruter et leur inculquer ce désir d’offrir, aux clients, un service irréprochable. Pour KSK Transport, « chaque véhicule est unique, nous le comprenons très bien. Chaque client est unique. C’est avec cette philosophie que nous abordons chaque mission. ».

KSK ouvre une grande succursale à Murcie en Espagne

S’il y en a qui ne sont doués que pour la parole, d’autres agissent et respectent... leur parole. Chez KSK Transport, le contact humain est une base saine pour établir le meilleur plan de route. C’est aussi idéal pour expliquer que la société assure une sécurité maximale de chaque véhicules. Pour cela, la société adopte des process stricts, mis en place par l’entreprise elle-même. Chaque salarié passe par une formation assurée en interne, tous les trois mois.

Depuis 2011, l’entreprise française, fort de son succès et de son expertise, connaît une croissance exceptionnelle. Véritable success story à la française, KSK Transport compte, aujourd’hui plus de 250 collaborateurs en Europe, 15 camions « propre» à ce jour. Quinze nouveaux camions neufs devraient arriver cette année et vingt en 2025. Cette année, la société va ouvrir une grande succursale dans la province de Murcie en Espagne, un lieu stratégique. Ce nouveau bâtiment comptera plus de 500 places. De quoi voir venir et surtout de quoi s’ouvrir à une nouvelle clientèle et de nouveaux trajets possibles.

A Murcie, KSK Transport reprendra la philosophie initiale de l’entreprise. A son lancement, installée à Poligny, au coeur de l’Europe, proche des grands axes de circulation, la société mettait en avant cette proximité géographique avec l’Allemagne, la Suisse et les pays d’Europe de l’Est et scandinaves. Dans le Sud de l’Espagne, c’est toute la péninsule ibérique qui est à portée de main mais également les pays du Maghreb. Comme l’explique Karim Kaanite, « notre engagement envers l’excellence et l’innovation nous propulse au-delà des frontières, offrant des solutions de transport adaptées aux industries les plus exigeantes. »

L’entreprise confirme en effet une connexion renforcée avec le Maroc, confirmant cette nouvelle ère d’expansion pour les années à venir : « Aller au Maroc marque, pour nous, une étape majeure dans notre quête de connecter l’Europe au Maghreb. Nos services de transport de voiture s’étendent désormais aux industries marocaines, des usines de production aux transports VIP, en passant par les événements tout-terrain tels que les raids et circuits. »

Un camion fermé arrive et un partenariat annoncé avec AlphaGreen

Afin de répondre encore plus aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, KSK Transport se diversifie avec l’arrivée, récemment, de son premier camion fermé, un ajout « révolutionnaire à notre flotte déjà impressionnante. » Grâce à ce camion fermé, les clients auront des nouveaux avantages comme une sécurité encore plus renforcée (par la structure fermée) et seront mieux protégés des intempéries, des vols ou autres dommages extérieurs éventuels. Avec cette nouveauté, c’est aussi, pour les clients encore plus de fiabilité, de garantis d’une livraison sans famille et dans les délais quelque soient les conditions météorologiques.

Enfin, toujours dans cette optique d’être en avance sur son temps, KSK Transport vient de nouer un partenariat solide avec la société AlphaGreen. L’objectif est de dépolluer les moteurs des camions de l’entreprise par injection d’hydrogène. Ainsi, la firme réduit en moyenne 76% de ses émissions polluantes. Un acte écologique qui permet à KSK Transport de s’engager activement - et efficacement - dans la transition écologique, le tout de façon pragmatique. « Nous croyons fermement que des actions concrètes sont nécessaires pour préserver notre environnement, et cette collaboration avec AlphaGreen en est une preuve tangible », assure la direction. De quoi rassurer encore plus la clientèle.