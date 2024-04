EVE, la révolution électrique.

SN Diffusion est une véritable institution sur le marché de la vente automobile, en particulier sur la Région Grand Sud où le groupe est le leader du secteur. Toujours en quête de nouvelles idées pour promouvoir au mieux le milieu automobile, Didier Sirgue, son président-fondateur, et son équipe ne reculent devant aucun défi pour se démarquer et s’installer dans futur.

La dernière idée en date du groupe était de créer un nouvel espace entièrement dédié aux voitures électriques. C’est dans l’air du temps mais les solutions efficaces et séduisantes ne sont pas encore à l’ordre du jour. Roulant lui-même en voiture électrique depuis plus de six ans, Didier Sirgue avait une idée bien précise de ce qu’il rêvait de créer dans ce secteur, lui l’expert de la vente d’occasion. En 2020, alors que la France ne parle que de Covid, l’entrepreneur se lance sans aucune hésitation : « Depuis dix ans déjà nous avons vendu des Toyota, des Lexus ou des BMW hybrides, de façon régulière. La commercialisation de ces véhicules fait complètement partie de notre stratégie », explique-t-il.

L’expérience du groupe est d’une grande aide. SN Diffusion jouit d’une réputation exceptionnelle. Ce n’est pas pour rien qu’il a été élu « meilleur distributeur automobile de France » par l’exigent Auto Plus depuis 2017. Une reconnaissance qui ne trompe sur la qualité du travail effectué chaque jour par les quelques 80 salariés. Cette qualité se retrouve forcément dans le nouveau concept EVE dont le premier site a ouvert il y a deux ans à Toulouse.

EVE, une avancée dans le futur pour SN Diffusion

Avec EVE, c’est une avancée dans le futur qu’opère SN Diffusion, un futur déjà bien présent vu la croissance des ventes des véhicules électriques ces dernières années. EVE (pour Espace Véhicules Electriques) se définit comme un show-room d’un nouveau genre, comme LE show-room où vous devez vous rendre ABSOLUMENT si vous voulez acheter une voiture électrique, quelle soit neuve ou d’occasion. Bien sûr, l’achat d’une telle automobile peut s’effectuer chez tous les revendeurs en France, mais aucun n’a ce pouvoir de vous accueillir dans un espace 100% dédié à l’électrique et composé uniquement de vendeurs dédiés à ce marché. Des experts, en quelques sortes, qui vous guideront idéalement dans votre parcours d’acheteur que vous soyez novice ou expérimenté.

L’EVE-Store est un lieu unique en son genre. Vous l’avez compris, il est uniquement dédié aux voitures électriques ainsi qu’aux véhicules utilitaires électriques. Mais pour se différencier encore plus, l’entreprise a créé un showroom dont l’offre est 360° orientée utilisateur. L’idée est d’avoir, sur place, LA solution qui vous convienne et vous facilite votre vie au quotidien, toujours avec ce souci majeur de respecter votre budget sans vous inciter à le dépasser pour avoir une option en plus. Le respect du client a toujours été la base du travail de SN Diffusion, ça ne change pas avec le concept EVE. L’idée a été bien pensée, bien réalisée. Elle est bluffante par son côté totalement innovant qui vous porte dans une immersion totale une fois que entrer dans le showroom. EVE s’étend sur plus de 3000m2 dont la moitié est réservée aux halls de vente. Là, une fois au contact de votre vendeur, laissez vous aller, soyez francs et sincères pour répondre aux questions qui lui permettront d’établir votre profil et de vous guider de manière personnalisée et individuelle dans votre démarche d’achat.

Des partenariats nombreux avec les constructeurs automobiles

Pour répondre aux attentes des clients, EVE a déjà noué des partenariats avec de nombreux constructeurs européens et même chinois. Parmi les voitures mises en avant chez EVE Toulouse, on peut citer le Peugeot e-2008, le Nissan Leaf, la DS3 CrossBack e-Tense, la Fiat 500 électrique, la Seat Leon, le Volvo XC90 (hybride), le Porsche Taycan, le Seres ou encore la dernière marque signée par le concessionnaire, Leapmotor.

La société aurait pu s’en tenir qu’aux « simples » voitures. C’est mal connaître Didier Sirgue et sa bande. Avec EVE, l’idée n’est pas de se concentrer unique sur quatre roues, mais plutôt de devenir LE pôle référence de TOUTE la mobilité électrique. Oui, vous ne rêvez pas. Chez EVE, outre les voitures, utilitaires, vous trouvez également des scooters, des motos ou des vélos 100 électriques. Par exemple, dans le showroom toulousain, Silence, le leader du marché des scooters électriques en Espagne, est exposé en exclusivité dans un corner dédié à ces scooters à la technologie innovante : une batterie détachable et sur roulette qui permet à n’importe quel utilisateur en milieu urbain de recharger sa batterie au sein de son logement ou lieu de travail.

Un panel de services pointilleux et tourné vers l’usager

Parmi les services essentiels à la réussite d’EVE sur Toulouse et, dans le futur, dans toute la France, nous apprécions beaucoup la possibilité offerte au client de repartir avec ses solutions de recharge. En effet, l’entreprise a noué un partenariat avec les bornes de recharge Wallbox, firme spécialisée dans les bornes de recharge à usage domestique ou semi-public. Wallbox est une entreprise à vocation internationale. Elle a pour objectif de changer la façon d’utiliser l’énergie dans l’industrie des véhicules électriques. Wallbox crée des systèmes de charge intelligents ayant une technologie innovante et un design remarquable, qui gèrent la communication entre le véhicule, le réseau électrique, le bâtiment et le chargeur. C’est ingénieux et novateur.

Autre service séduisant proposé par EVE, celui de vous permettre de repartir avec une carte pré-créditée de 30€. Fruit d’un partenariat avec ChargeMap, cette carte vous facilitera la vie si vous souhaitez recharger votre véhicule électrique sur l’espace public. Présentée sous la forme d’un badge de paiement, cette carte est en fait une solution d’accès universelle permettant de charger une voiture électrique sur la majorité des réseaux de recharge européens. Pratique. En se positionnant sur un segment en pleine expansion mais en proposant un concept totalement inédit, SN Diffusion, via EVE, a décidément, une fois de plus, un coup d’avance.