ARES S1 Gullwing, Une élégance renforcée.

Pour la 1ère fois présenté en France lors du PRESTIGE AUTO BEAUNE 2024.

Le carrossier Ares Design est derrière la supercar S1, qui existe en version décapotable et coupé. Récemment, le carrossier a amélioré cette dernière avec un détail particulièrement élégant : des portes Gullwing. La supercar italienne devient encore plus attirante. Créée afin de proposer une expérience de conduite inédite, cette ARES S1 Gullwing est commercialisée depuis fin 2023 et seules 20 unités seront construites.

L’auto, qui rend hommage aux protos Le Mans des années 60 et 70, possède des lignes fluides et majestueuses, avec une sortie d’échappement en hauteur créée sur mesure, améliorant les performances du V8 mais également l’expérience sonore. L’Ares S1 Gullwing reste basée sur une Corvette C8 Stingray, avec un châssis en aluminium et une carrosserie en fibre de carbone entièrement faite à la main. Son détail le plus important reste l’arrivée de portes papillon (Gullwing) renforçant son caractère et son élégance de façon indéniable. L’arrière est minimaliste et intègre un large bandeau lumineux. Malgré l’introduction d’un nouveau mécanisme de porte, les ingénieurs ont réussi à garantir un poids plus que correct : 1380 kg. Et les jantes en aluminium forgés n’y sont pas pour rien.

Dans l’habitacle, Ares Design assure un confort digne d’une GT, enveloppant ses occupants. Ces derniers accèdent élégamment à l’habitacle grâce aux portes Gullwing, de quoi faciliter la vie de tout un chacun. La fibre de carbone, le cuir Nappa et l’alcantara font partie intégrante de cet habitacle très confortable et résolument sportif (volant à deux branches, palettes au volant etc...). Les différents écrans d’info-divertissement sont savamment intégrés dans cet habitacle de toute beauté, côté passager et sur la console centrale.

Sous le capot, on retrouve le bloc V8 6,2 L atmosphérique emprunté à la Corvette C8 et situé en position centrale arrière. Ce dernier développe désormais 530 chevaux pour un couple de 970 Nm. La puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte double-embrayage à 8 rapports. L’exercice du 0 à 100 km/h est bouclé en 3 secondes, tandis qu’une vitesse de pointe de 300 km/h est annoncée.