PRESTIGE AUTO BEAUNE sort le grand jeu pour sa 3ème édition ! Du 3 au 5 mai à beaune

La capitale du Bourgogne et de l’art de vivre a accueillir la 3e édition du salon Prestige Auto Beaune, tant attendu par les fans de belles cylindrées, les mordus de courses automobiles et de moto, les amateurs de haute horlogerie et d’arts, du 3 au 5 mai 2024 au Palais des congrès de Beaune. Laurence et Serge BIERRY, les organisateurs et fondateurs de l’événement, dévoilent ici une partie du programme.

McLaren , invité d’honneur

Le prestigieux constructeur McLaren tient le haut de l’affiche et présentera de nouveaux modèles, en avant-première. McLaren Automotive est réputé comme créateur de Supercars de luxe, des automobiles exceptionnelles qui repoussent les limites de la performance et du plaisir de conduire. McLaren a été fondé en 1963 par le pilote, ingénieur et entrepreneur Bruce McLaren. Son esprit de course et sa détermination à être le meilleur restent gravés chez McLaren.

« Nous sommes ravis de collaborer cette année au Prestige Auto Beaune, un événement reconnu comme une célébration de la culture du luxe, incluant bien sûr les plus beaux véhicules. Fidèle à ces passions, McLaren présentera en mai sa gamme actuelle de Supercars – la nouvelle 750S, la nouvelle GTS et la pionnière Artura – et notre équipe se réjouit d’accueillir les clients et autres

passionnés de Supercars au Palais des Congrès. »

Steve Robson,

Market Director Western Europe, McLaren Automotive