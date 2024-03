Porsche Taycan restylée, Toujours plus !

Le constructeur allemand n’a pas trop tardé pour présenter le restylage de sa berline 100% électrique lancée en 2019. La Taycan a su se hisser à la hauteur des attentes des Porschistes, mais également des partisans du véhicule électrique. Voici donc la nouvelle Taycan, déjà prête à en découdre (avec les déclinaisons Sport Turismo et Cross Turismo qui ont été reconduites). Les prix français démarrent à partir de 105,000 euros (soit environ 8000 euros de plus par rapport à la Taycan phase 1).

Esthétiquement, peu de choses changent réellement sur cette Taycan restylée. On pourrait néanmoins noter les optiques avant modifiées, plus plates, avec quatre feux de jour. La poupe est reconnaissable avec le logo Porsche pouvant être éclairé en rouge (optionnel). Les versions Turbo possèdent un nouveau kit aérodynamique permettant des performances dignes de ses concurrentes des dernières années (à commencer par la Tesla Model Plaid ou encore l’EQE de Mercedes).

Dans l’habitacle, peu d’évolutions mis à part une interface améliorée et une dotation standard qui s’enrichit quelque peu (sièges chauffants, aide au stationnement etc...). Une nouvelle option inédite permet de débloquer un gain de puissance pendant 10 secondes afin de doubler. En revanche, de nettes améliorations ont été obtenues en matière de batteries, avec la batterie standard grimpant à 83,6 kWh, et la batterie Performance Plus allant jusqu’à 98,6 kWh. L’auto permet une puissance de charge de 320 kW (contre 290 auparavant). De quoi revendiquer une autonomie totale encore meilleure, allant de 630 km (Taycan Turbo S) à 678 km (Taycan standard).

L’auto est d’ores et déjà présentée en plusieurs versions, offrant chacune un degré de puissance variable, allant de 408 chevaux (Taycan) et jusqu’à 950 chevaux (pour la Taycan Turbo S – en réalité 775 chevaux en continue + 191 chevaux en Overboost). Sur la version la plus puissante, la Taycan Turbo S revendique un 0 à 100 km/h en 2,4 secondes.

L’auto gagne 15 kg sur la balance grâce aux batteries plus légères, et selon le groupe motopropulseur et la batterie choisies, vous pourrez obtenir des performances toujours plus incroyables. Rappelons tout de même que l’auto a tourné sur la Nordschleife avec des chronos qui n’ont rien à envier à la Rimac Nevera !