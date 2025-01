Porsche Taycan GTS 2025, La sportivité athlétique

Malgré une baisse des ventes mondiales de son modèle électrique phare, Porsche a décidé d’offrir au Taycan un élargissement et une amélioration de sa gamme. Nous aborderons la puissante version GTS (disponible aussi en break “Cross Turismo”) et ses évolutions. Ce modèle se situe entre la Taycan 4S et la Taycan Turbo, pour un prix qui démarre à partir de 152,530 euros (dans sa version berline). Malgré un petit gain de poids (+80 kg), les améliorations lui permettent de gagner en autonomie et en puissance.

Cette nouvelle version de la Taycan GTS offre un aspect visuel fort et offensif, qui s’exprime à travers son nouveau bouclier avant et ses phares subtilement redessinés qui contrastent avec des éléments peints en noir (les jupes avant et arrière ou encore la base des rétroviseurs). Aussi, la face arrière intègre désormais un bandeau lumineux avec le monogramme Porsche rétroéclairé. La version GTS (Gran Turismo Sport) est garante de plaisir de conduite mêlée à la puissance, une idée que l’on retrouve dans le nouveau design des jantes exclusivement gris anthracites.

L’habitacle de la Porsche Taycan GTS offre beaucoup d’émotions grâce à ses nombreux équipements (sièges Sport Plus de série, volant Sport emprunté à la Taycan Turbo GT) et nombreuses options de personnalisation propres à la GTS. Avec une autonomie de 630 km, Porsche a fait de gros efforts sur sa GTS (+120 km par rapport à l’ancienne version). La Taycan GTS possède également une fonction dite “push-to-pass» inspirée de la Formule E (avec le pack Sport Chrono), qui permet d’augmenter momentanément la puissance de près de 100 chevaux afin d’effectuer certaines manœuvres comme le dépassement. L’auto intègre même le Electric Sport Sound afin de dynamiser son empreinte sonore, un système emprunté à la Taycan Turbo S.

Sous le capot de la Porsche Taycan GTS, nous retrouvons un bloc électrique qui développe la bagatelle de 700 chevaux pour un couple maximal de 790 Nm. La GTS possède un châssis plus rigide sur l’essieu arrière avec une suspension pneumatique adaptative offrant une meilleure sensation de conduite. En d’autres termes, il s’agit tout de même d’une augmentation de 100 chevaux par rapport à la précédente Taycan GTS. Les performances sont donc en hausse, avec un 0 à 100 km/h bouclé en 3,3 secondes (-0.4 plus rapide) et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h.