Porsche aime les VE chinois !

Une source de dépassement

Rares sont les constructeurs européens qui voient d’un bon œil l’arrivée des véhicules électriques chinois sur le marché. Porsche estime que la concurrence et l’adversité proposée par les constructeurs chinois est une bonne chose puisqu’ils cassent les codes et les tendances, notamment en matière de design. Grâce à son héritage, le géant allemand réussit à maintenir sa force en Chine (son plus grand marché), malgré la concurrence de plus en plus féroce et l’arrivée de marques locales premium (telles que Zeekr). Cette présence locale pousse Porsche à se démarquer et à sortir des sentiers battus, maintenant et pour l’avenir.