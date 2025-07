Nous évoquions ce projet dans notre précédent numéro, et la marque allemande n’a pas tardé pour confirmer les rumeurs. Profitant des 24 Heures du Mans, Porsche a présenté un modèle unique : la 963 RSP. Développée en partenariat avec Porsche Sonderwunsch et Penske Motorposrt, l’auto a été construite pour Roger Searle Penske (d’où son nom “RSP”) et basée sur la monoplace du WEC. Ce véhicule est un hommage direct à la Porsche 917 dite “Count Rossi”. La Porsche 963 RSP est une véritable voiture de course habilitée à rouler sur route ouverte (avec autorisation spéciale). D’ailleurs, l’auto a fait ses premiers pas sur les routes mancelles, accompagnée de la Porsche 917 Count Rossi.

L’auto utilise une Porsche 963 du WEC comme base de départ, avec sa carrosserie en carbone et Kevlar, et des fixations pour plaques d’immatriculation. La garde au sol a été légèrement réhaussée pour davantage d’efficacité sur route ouverte, tandis que les phares ont été modifiés et le blason au bout du capot est un véritable logo Porsche (et non un simple autocollant). L’auto se reconnaît notamment par le rajout de grilles de ventilation inspirées de la 917 et ajoutées sur les passages de roues, ainsi que par ses pneus Michelin aux inscriptions blanches, comme en 1970. Porsche a entièrement repeint le véhicule (et non filmé, contrairement à la tradition des véhicules du genre) en utilisant le Martini Silver, la même couleur grise recouvrant la mythique 917 routière de Count Rossi.

Dans l’habitacle, seule une personne peut prendre place : la 963 RSP est un plaisir solitaire. Beaucoup plus habitable, elle est recouverte de cuir raffiné brun clair et d’alcantara, comme sa sœur ayant vu le jour il y a 50 ans. Les sièges et le volant notamment sont recouverts de cuir pour davantage de confort. Comble du luxe, elle possède même un porte-gobelet amovible gigantesque, et accueille un espace pour ranger casque et autres petits équipements. L’auto est même équipée d’un klaxon.

Sous le capot, on retrouve un V8 4,6 L biturbo hybride développant 680 chevaux, dont la configuration a été remaniée et optimisée pour des trajets routiers (en s’inspirant fortement du bloc moteur de la Porsche 918) et pour accueillir du carburant de tous les jours. Le système hybride possède quant à lui une architecture 800V et alimente une batterie de 1,35 kWh. Porsche a également assoupli les amortisseurs pour davantage de confort pendant la conduite. Un ordinateur portable adapté est nécessaire pour faire démarrer et fonctionner ce véhicule si particulier (gestion des phares, des clignotants...). Porsche ne communique pas sur les performances, mais il y a fort à parier qu’elles soient à peu de choses près similaires à la véritable 963 LMDH !