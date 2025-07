Chez Porsche, il y aura toujours un modèle spécifique ou une édition limitée qui sera parfaitement adaptée à ce que vous recherchez. Et cette liste vient de s’agrandir avec l’arrivée de la Porsche 911 “Spirit 70”, une 911 pour les plus nostalgiques d’entre nous qui se charge de faire revivre le passé. Cette pure propulsion est limitée à 1500 exemplaires dans le monde et affiche un prix de 215,000 euros.

Sur base de Porsche 911 type 992 Carrrera GTS Cabriolet, la Porsche 911 Spirit 70 est reconnaissable à sa livrée “Olive Neo” développée exclusivement pour le modèle, présentant aussi une triple bande noire satinée s’étendant du capot à l’arrière reprenant le sigle 911 et des stickers avec le numéro 70 et le lettrage Porsche sur les flancs (optionnels). Cette auto possède également les mêmes jantes Fuchs à blocage central que la Sport Classic, une autre édition spéciale de la maison, tandis que le logo du capot fait écho à celui utilisé en 1963. L’auto arbore fièrement un monogramme exclusif et doré par galvanisation sous le bandeau lumineux à l’arrière. Les détails sont légion sur cette Spirit 70, qui intègre des éléments de design historiques à une voiture de sport moderne.

Dans l’habitacle, Porsche vous propose de remonter le temps. Le motif du drapeau à damier flottant dans le vent, à la limite du psychédélisme et affectueusement surnommé Pasha, a été utilisé pour la première fois par le constructeur allemand dans les années 70. Vous le trouverez brodé avec un tissu à fils floqués sur les sièges de série, mais le département de personnalisation Porsche Exclusive Manufaktur vous permet de le mettre absolument partout si tel est votre souhait (enjoliveur de la planche de bord, tapis réversible, boîte à gants etc...). Un intérieur qui contraste avec la haute-technologie de l’instrumentation.

Sous le capot, la Porsche 911 Spirit 70 est équipée du même bloc moteur que la Carrera GTS, le flat-six 3,6 L associé à un moteur électrique baptisé T-Hybrid qui développe une puissance cumulée de 541 chevaux pour un couple total de 610 Nm. Porsche ne nous donne pas plus d’informations sur les performances, mais elles devraient être a minima semblables à celles d’une Carrera GTS.