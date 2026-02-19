Il y a quelques années, ce restylage (Phase 2) apportait surtout le bandeau lumineux arrière 'façon 911' et un écran tactile plus grand. En 2026, le contexte a radicalement changé. Alors que le nouveau Macan est devenu 100% électrique, cette génération thermique fait de la résistance. Visible à tous les coins de rue dans les beaux quartiers, le Macan est devenu la 'Golf' des SUV de luxe. Est-ce pour autant une raison de le bouder ? Au contraire, c'est peut-être le moment ou jamais d'en profiter en occasion.

Article publié en Novembre 2018 et mis à jour en Février 2026

Le dernier venu de la gamme Macan a été dévoilé à Shanghai à l'été 2018. Rien d’étonnant compte tenu que la Chine est devenu le premier marché du constructeur allemand, notamment grâce à son SUV Compact. Mais c’est à Paris, lors du Mondial Automobile, qu’il a fait sa première sortie européenne. D’ailleurs, les premiers exemplaires sont déjà sortis de l’usine Porsche de Leipzig (Allemagne). Nous ne pouvons pas réellement parler de nouvelle génération du Macan, car il s’agit d’un restylage subtil, plus communément appelé “facelift”.

Esthétiquement, plusieurs choses ont évolué afin de mieux coller au nouveau langage du constructeur allemand. Nous pouvons notamment relever un bandeau lumineux horizontal arrière, qui traverse le hayon de part en part (très similaire aux Cayenne et Panamera). La face avant bénéficie d’une signature lumineuse full-LED de série (de façon à être cohérent avec le reste de la gamme). Les jantes passent de 20 à 21 pouces, et le châssis a été retravaillé. Assez timide, comme évolutions.

À l’intérieur, le Macan restylé se modernise encore et toujours. Nous pouvons y retrouver un nouveau volant sport retravaillé (en option), un purificateur d’air, une planche de bord remaniée qui accueille désormais un écran d’infodivertissement plus grand (11 pouces contre 7 sur la précédent modèle). Les aérateurs passent en-dessous dudit écran. Niveau voiture connecté, le Macan restylé accueille le module Connect Plus et adopte un assistant de conduite dans les embouteillages (jusqu’à 60 km/h, gère le frein, accélérateur et la direction), un régulateur de vitesse adaptatif.

Sous le capot, là aussi, Porsche n’a pas spécialement changé la donne. En effet, rien ne change par rapport au Macan de 2014, si ce n’est l’abandon des motorisations diesel et une légère baisse en puissance (sur le moteur d’entrée de gamme actuellement à 252 chevaux) due au nouveau cycle WLTP. Le Macan restylé est associé à une boîte double embrayage PDK à sept rapports.

Des journalistes allemands ont déjà annoncé que les motorisations évolueraient là la hausse pour les évolutions du modèle (Macan S et Macan Turbo, par exemple).

Lequel choisir en occasion ? (4 cylindres ou V6 ?)

C'est l'éternel débat du marché de la seconde main en 2026.

Le Macan 'Base' (4 cylindres 2.0L) : C'est le plus courant dans les petites annonces. Il est suffisant pour le quotidien, moins cher en assurance et en entretien, mais il manque de 'noblesse' mécanique.

Le Macan S (V6 3.0L) : Le vrai choix du passionné. Depuis la disparition des moteurs thermiques chez Porsche sur les gammes neuves, ce V6 garde une cote d'amour (et financière) très stable. C'est le compromis parfait entre sonorité et usage familial

Fiabilité & Points de vigilance

Acheter une Porsche d'occasion n'est pas anodin, même pour un modèle aussi diffusé.

Boîte de Transfert : Le talon d'Achille du Macan. Sur les modèles 2018-2020, assurez-vous que la boîte de transfert a été vérifiée ou remplacée (souvent pris en charge par Porsche, mais vérifiez l'historique). Des à-coups à l'accélération sont un signe qui ne trompe pas.

Fuites d'huile (Carter de distribution) : Un classique sur les V6. Une inspection visuelle sous le véhicule est recommandée avant achat.

L'Entretien PDK : La boîte automatique est un modèle de rapidité, mais elle exige une vidange rigoureuse tous les 60 000 km. Si le carnet d'entretien a des trous, passez votre chemin

Conclusion : Le "Daily" parfait en 2026

Le Porsche Macan Phase 2 n'est plus une nouveauté, c'est devenu un classique. En 2026, il offre une qualité de fabrication que beaucoup de SUV modernes (souvent trop 'plastiques' et tactiles) lui envient encore. Si vous cherchez un véhicule statutaire, fiable (si bien entretenu) et capable de tout faire, c'est le maître-achat du segment 40 000 € - 60 000 €.