Lors de son lancement, l'Audi A8 (génération D5) promettait la lune : conduite autonome de niveau 3, suspension active prédictive et un luxe capable de faire trembler la Mercedes Classe S. Six ans plus tard, la promesse technologique a laissé place à une réalité économique brutale. Affichée à plus de 100 000 € neuve, elle se négocie aujourd'hui en occasion autour des 40 000 - 50 000 €. Alors, est-ce le moment de craquer pour ce vaisseau amiral accessible au prix d'une Golf neuve ?

Article publié en Juillet 2019 et mis à jour en Février 2026

Vaisseau amiral du constructeur allemand dans le segment des berline, l’Audi A8 représente le nec plus ultra en matière de savoir-faire, services et finition. L’Audi A8 a toujours représenté la berline par excellence, avec sa grande rivale la Classe S.

Sa calandre large et basse et ses lignes sculpturales contribuent à forger son caractère de seigneur des anneaux. Véritable limousine, beaucoup plus longue que l’Audi A7 (environ 30 cm de plus), l’Audi A8 est beaucoup plus statutaire.

Dans l’habitacle, l’ambiance est raffinée, sobre mais luxueuse. L’ergonomie et le confort sont irréprochables : insonorisation au top, amortisseurs efficaces. Les commandes tactiles ont pris le relais, simples d’utilisation. Véritable vitrine technologique, l’Audi A8 possède une foule d’aides à la conduite, et de nombreux radars et capteurs rendent possible une conduite semi-autonome.

Bijou de technologie, la batterie du véhicule peut-être rechargée par induction : fini les câbles et les manipulations. Ce modèle a introduit une nouvelle nomenclature pour les moteurs de la marque. Quoiqu’il en soit, les blocs essence et diesel sont beaucoup plus puissants et coupleux que sur l’Audi A7.

Par conséquent, malgré un gabarit plus imposant, les performances de cette berline s’apparentent davantage à celles d’une véritable sportive. C’est sur ce point là notamment que les berlines modernes sont allées bien au-delà de leur mission primaire : avaler les kilomètres facilement.

Vieillissement et Fiabilité (Le point critique)

Le luxe a un coût, même en seconde main. Si la finition intérieure de l'Audi A8 reste impériale et ne bouge pas d'un millimètre, l'électronique demande une vigilance extrême.

Le système 48V (Mild-Hybrid) : Sur les modèles produits entre 2018 et 2020, l'alterno-démarreur a connu des faiblesses, entraînant des pannes immobilisantes. Vérifiez que les rappels ont été effectués.

Électronique embarquée : Avec ses trois écrans et ses dizaines de capteurs, la A8 D5 est un ordinateur roulant. Les bugs du système MMI sont fréquents mais souvent résolus par des mises à jour logicielles.

Suspension pneumatique : Un confort royal, mais surveillez les fuites d'air ou les compresseurs fatigués après 150 000 km. La facture peut vite grimper à 4 chiffres.

Le Verdict Occasion 2026

L'Audi A8 V8 (60 TDI ou TFSI) reste une machine à voyager extraordinaire. En 2026, c'est sans doute le meilleur rapport prix/prestation du marché pour qui veut rouler 'présidentiel'. Mais attention : achetez-la avec un historique limpide et, idéalement, une garantie panne mécanique robuste. Le prix d'achat est bas, mais l'entretien reste celui d'une limousine

Fiche Technique : Audi A8 (D5) - Les V8 au crible

Audi A8 60 TFSI (Essence)

Moteur V8 Biturbo 4.0L Puissance 460 ch Couple 660 Nm 0 à 100 km/h 4,6 secondes Vitesse Max 250 km/h (bridée) Cote Occasion Est. 2026 Env. 48 000 €

Audi A8 60 TDI (Diesel)

Moteur V8 TDI 4.0L Puissance 435 ch Couple (Camionnesque !) 900 Nm 0 à 100 km/h 4,5 secondes Consommation Mixte Env. 7,5L / 100km Cote Occasion Est. 2026 Env. 42 000 €

Dimensions (Version L)