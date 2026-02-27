Dévoilée fin 2018 au Mondial de l'Automobile, la 7ème génération de la BMW Série 3 (nom de code G20) avait la lourde tâche de succéder au Série 3 F30. Huit ans plus tard, en 2026, le bilan est exceptionnel. Alors que le marché ne jure plus que par les SUV, la G20 reste la reine incontestée des berlines routières. Sur le marché de l'occasion, les premiers modèles (2019-2020) ont subi leur plus grosse décote, offrant une opportunité en or d'accéder au dynamisme bavarois sans se ruiner. Mais quelle version faut-il privilégier ?

Article publié en 2018 et mis à jour en 2026

BMW a dévoilé la 7ème génération de la BMW Série 3, prénommée G20 en 2018. L’enjeu est grand car il s’agit d’un des modèles bavarois les plus vendus. Beaucoup plus longue que la précédente génération, l’empattement passe à 2851 mm.

Véritable propulsion, il y a fort à parier que des versions à 4 roues motrices verront le jour. Son look semble plus incisif, mais reste fidèle à l’ADN BMW et à la longue histoire de la Série 3. À l’intérieur, le conducteur est bien loti avec un habitacle amélioré et plus spacieux. Le volume de coffre demeure inchangé (480 L). Climatisation automatique, phares 100% diodes… la nouvelle BMW Série 3 hérite d’un système de navigation avec écran tactile 9'' (en finition Lounge). L’option BMW Live Cockpit permet de bénéficier d’une instrumentation 100% numérique et d’écrans plus grands (12''). Exit les compteurs à aiguille donc...

A consulter : Voir les annonces d'occasion de BMW Série 3 G20

Technologie oblige, la nouvelle Série 3 répond à l’appel d’une conduite semi-autonome (comme avec la série 7) : maintien de voie (option), régulateur de vitesse adaptatif, stop & Go.

Une version break touring etait également très attendue.

Quel moteur choisir en occasion ?

La 320d (190 ch) - L'infatigable routière : C'est la star des annonces. Idéale pour les gros rouleurs, ce moteur diesel (B47) est réputé pour sa fiabilité et sa sobriété record (souvent sous les 5,5L/100 km sur autoroute). À privilégier avec la boîte auto ZF à 8 rapports.

La 330e (Hybride Rechargeable) - Le choix fiscal : Très répandue en occasion (souvent des retours de leasing d'entreprise). Elle offre 292 ch en cumulé et permet de rouler en ZFE sans problème. Attention toutefois au volume du coffre réduit par les batteries.

La M340i / M340d - Le frisson 6 cylindres : Pour les puristes. Ces blocs 3.0L sont des chefs-d'œuvre de souplesse et de puissance. Leurs cotes restent plus soutenues en occasion.

Fiabilité et Vieillissement

La BMW Série 3 G20 d'occasion est un maître-achat. Elle offre un agrément de conduite (propulsion ou xDrive) que ses concurrentes (Audi A4, Mercedes Classe C) peinent à égaler. Comptez aujourd'hui un ticket d'entrée autour des 22 000 € pour une 320d de 2019 bien entretenue. Un excellent investissement pour tailler la route.