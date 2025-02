Porsche 911 Carrera S, S pour Puissance

Le groupe allemand vient de dévoiler le lifting de mi-carrière pour sa nouvelle Porsche 911 Carrera S (également disponible en cabriolet), tout en misant sur davantage de style et en suivant la loi du “toujours plus”. La gamme 911 poursuit tranquillement son restylage et s’étoffe à chaque itération. Son positionnement, entre la 911 Carrera T et la 911 GTS, offre une solution qui saura trouver ses “afficionados” avec optimisation du turbo. L’auto est disponible à partir de 157,300 euros (171,500 pour le cabriolet), sans compter le virulent malus écologique.

La 911 Carrera S possède des lignes épurées et son regard est reconnaissable avec ses nouveaux phares matriciels à LED (optionnels). L’œil aguerri la remarquera grâce à son nouveau bouclier arrière particulièrement puissant, au sein duquel trône de nouvelles sorties d’échappement argentées, ou encore à ses nouvelles jantes alliage. L’auto emprunte même le système de freinage de la 911 Carrera GTS (carbone-céramique possibles également) mais le châssis sport PASM est disponible en option.

Dans l’habitacle, nous ne sommes pas dépaysés par cet intérieur typiquement 911-esque, où le confort du Grand Tourisme se mêle subrepticement à la sportivité assumée. En effet, de série, la 911 Carrera S est une biplace à laquelle on peut rajouter des sièges arrière rabattables. Le cuir y tient une place très importante et s’allie parfaitement à l’instrumentation où le compte-tour central est prédominant. Avec ce restylage, Porsche a enrichi la dotation en équipements, et vu que nous le précisons depuis tout à l’heure, rajouté pas mal d’options disponibles sur son modèle.

Sous le capot, nous retrouvons le bloc boxer six cylindres en ligne 3,0 L retravaillé pour développer désormais 480 chevaux et jusqu’à 530 Nm de couple. C’est donc une légère augmentation de puissance, avec +30 chevaux par rapport au précédent modèle (ce qui en fait d’ailleurs la 911 Carrera S la plus puissante de l’histoire Porsche). Ce nouveau bloc moteur est associé à une boîte PDK automatique à 8 rapports. Qui dit Porsche dit performance, et elle est bien là : 308 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes.