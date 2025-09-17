Il est inhabituel de présenter une nouvelle version d’un ancien modèle, mais nous n’en voulons pas du tout à Pagani, loin de là. Cette Huayra Codalunga Speedster n’est autre que la version décapotable de la version Codalunga de la Huayra (qui a depuis été remplacée par l’Utopia). Seuls 10 unités seront fabriquées, tous homologués pour la route bien évidemment et avec des livraisons prévues en 2026 pour un prix probablement outrageux (si l’on se base sur les 7 millions d’euros pour acquérir le coupé).

La nouvelle auto développée par le département “Grandi Compicazioni” possède une nouvelle monocoque avec des matériaux composites de dernière génération, adaptée à la carrosserie speedster. On trouve notamment un nouveau pare-chocs dont le but est de canaliser les flux d’air à haute vitesse. C’est notamment de profil et à l’arrière que tout change, avec une lunette arrière qui se marie parfaitement avec le toit panoramique amovible. Le système de freinage est assuré par Brembo. La Pagani Huayra Codalunga Speedster est un hommage à la légèreté et au dynamisme mais aussi à l’intemporalité de la Huayra, selon les mots de son créateur, le génialissime Horacio Pagani. Le poids reste contenu avec 1270 kg affichés.

L’habitacle de la Codalunga Speedster demeure ce qui se fait de mieux chez Pagani : l’artisanat à l’état pur. Personnalisable à souhait, les différents cuirs et boiseries sont à votre portée. Les matériaux utilisés sont nobles et accentuent la sportivité (boiseries, fibre de carbone, aluminium...). Apprécier une Pagani cheveux au vent reste probablement une expérience unique, tant la sonorité du moteur est jouissive. Petite nouveauté : un motif de tissu sur les sièges inspiré de l’emblématique quadruple échappement Pagani.

Côté motorisation, on retrouve le bloc V12 d’origine AMG, développant 864 chevaux pour un couple de 1100 Nm (soit les mêmes valeurs que sur l’Utopia, et légèrement mieux que la Codalunga coupé). Les dix chanceux clients auront même le choix d’opter soit pour une boîte automatique transversale à 7 rapports soit pour la boîte manuelle à six rapports. Malgré sa configuration speedster, la vitesse de pointe reste fixée à 350 km/h.