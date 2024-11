Octane Evo, le prestige et la rareté

Vous cherchez une voiture de prestige, une voiture unique, c’est chez Octane Evo que vous la trouverez. Les experts et collectionneurs de la première heure connaissait l’entreprise sous son nom initial, Pista Foriano. Les amoureux de Ferrari auront facilement reconnu l’hommage à la mythique piste d’essai d’essai du constructeur italien sur son circuit privé de Fiorano.

Il faut dire aussi que derrière Octane Evo (ex Pista Foriano donc) sa cachent deux fous furieux de voitures de prestige. C’est en 2014 que l’entreprise voit le jour à Péronnes-Lez-Binche. Alfonso Iandiorio est un amoureux des voitures de prestige. Très ami avec un autre dingue de la même espèce, Roberto Izzarelli, les deux partagent leur passion au détour de nombreuses discussions, sur les circuits mais aussi lorsqu’ils se présentent leurs derniers modèles de collection.

C’est d’ailleurs avec Roberto, plus précisément en suivant son ami, qu’Alfonso découvre la joie des events spécialisés organisés sur circuit. Quand le premier persuade le second que l’idée d’ouvrir un garage de voitures de collection serait un succès, Alfonso réfléchit, guère longtemps, et accepte cet incroyable défi. Pour l’aider à concrétiser ce rêve, Roberto s’associe à lui, le soutient financièrement.

Il ne leur faut pas longtemps pour séduire une clientèle pointue et avide de découverte. Impossible, quand on passe devant le garage et ce magnifique showroom de plus de 200m2, de ne pas en prendre plein la vue. Les deux amis entreposent leurs voitures de collection bien entendu, très souvent des voitures uniques. De quoi en prendre plein les yeux. Mais pour réussir sur la durée, il ne suffit pas d’avoir que des voitures exceptionnelles. Le plus important est de toujours apporter une qualité de service à la hauteur des voitures présentées.

En 2021, Pista Foriano devient Octane Evo. Le garage grandit grâce au travail hyper précis et qualitatif des deux amis. Alfonso a su créer autour de lui une ambiance de travail positive. Si les modèles qu’il présente dans son garage sont tous prestigieux et sont teintés d’histoire, lui, reste toujours humble quand on échange avec lui. C’est un vrai passionné qui peut vous raconter le parcours de chaque modèle, qui sait vous toucher au cœur par son goût du partage et par ses très nombreuses connaissances en la matière.

Au fil des années Octane Evo a développé une multitude de services qui démontrent un savoir-faire excellent. Si, à la base, le garage achetait, revendait et réparait, désormais, il propos un dépôt-vente hyper sécurisé. Il est devenu un vrai spécialiste de l’import/export de véhicules de prestige, sa réputation dans le monde n’est d’ailleurs plus à faire. Logique au regard de certains modèles dégotés par Alfonso et sa team. Par exemple, chez Octane Evo, vous pouvez trouver une Ferrari 348 Zagato Elaborazione, dont il n’existe que 10 exemplaires au monde. Vous remarquerez également, si vos yeux sont aguerris, une Ferrari FF John Elkan.

Pour réussir à trouver des perles très très rares, Octane Evo dispose d’un réseau aussi rare qu’exceptionnel, développé au fil des ans par Alfonso qui a dédié sa vie pour vivre de cette passion et rendre fier son ami de toujours, Roberto. Bien entendu, les services proposés ne s’arrêtent pas uniquement à ce qui est expliqué au préalable. Dans ce garage belge qui mérite d’être encore plus connu par le plus grand nombre, vous pouvez y aller en toute confiance. Par exemple, il propose un service de carte grise pour homologation en Belgique mais aussi en France et au Luxembourg ainsi que le contrôle technique des modèles là aussi homologué dans ces trois pays.

Pour se faire connaître encore plus, Octane Evo organise des baptêmes sur circuit, un excellent moyen pour vous de découvrir les sensations uniques de conduite en toute sécurité comme passager d’une voiture de course prestigieuse aux mains d’un pilote professionnel. Vous ne souhaitez pas acheté une voiture de ce calibre, le garage propose un service de location qui ravit sa clientèle puisque c’est un moyen différent de profiter d’un moment d’évasion au volant d’une voiture exceptionnelle. Régulièrement, Octane Evo organise des journées portes ouvertes également. Ces journées sont importantes pour l’entreprise car elle se dévoile, ouvre l’envers du décors. Cela permet de créer des liens privilégiés entre acheteurs et vendeurs. La société est également très présente sur les salons, expositions, où ses trouvailles rares font toujours fureur, où la passion d’Alfonso fait toujours la différence.

Par ailleurs, Octane Evo est très présente sur les circuits notamment sur différents events comme les « Brûleurs de gomme » sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, mais également lors d’opérations caritatives qui tiennent à cœur à Alfonso comme « Les Pêcheurs de lune », une association, pour les enfants malmenés par la vie, qui a pour but de leur décrocher des sourires, accrocher des rires et repousser, le temps d’un instant, leurs soucis, pleurs et chagrins. Vous l’avez compris, Octane Evo se donne tous les moyens pour continuer de vous apporter du rêve et des voitures d’exception.