Nissan HyperForce, Un concept prémonitoire.

Depuis de nombreuses années, l’avenir de la GTR est plus ou moins incertain. Personne ne sait de quel bois se chauffera la future R36. En revanche, Nissan profite de son 90ème anniversaire pour présenter lors du Japan Mobility Show un concept car pour le moins... annonciateur. Il s’agit bien évidemment de la Nissan HyperForce, un concept de supercar 100% électrique aux airs familiers et autorisant théoriquement une conduite autonome de niveau 4. Reste à voir si Nissan s’en inspirera pour la future GTR, qui tarde à faire peau neuve depuis la présentation de la R35 en 2007.

Quand bien même Nissan ne l’a pas avoué, il y a fort à parier que sous ses airs ultra-futuristes, ce concept utilise un châssis de GTR. D’ailleurs, la ressemblance avec “Godzilla” est frappante, notamment pour ce qui est de la partie arrière où l’on retrouve les mythiques quatre feux ronds blanc et rouge, surplombés par un gros aileron à l’aérodynamisme actif. Pour qu’aucun doute ne subsiste : le logo GTR est apposé sur la calandre, où s’intègre une immense aération au niveau de la lame avant, comme un aspirateur. Petit détail amusant : les jantes sont en carbone forgé.

L’accès à l’habitacle est rendu facile grâce à des portes en élytre. Le concept suggère même deux places arrière, dont le siège est intégré à la voiture dans la continuité du siège avant. L’intérieur axé piste (volant de course, sièges anguleux etc...) semble tout droit sorti d’un jeu vidéo, avec de nombreux écrans et diodes électroluminescentes. Avec 2 modes de conduite (GT et R, réservé à la course) réservant chacun une atmosphère lumineuse dédiée (respectivement bleu et rouge), l’auto possède une batterie de type solide et non pas lithium-ion.

Sous le capot, nous sommes face à une supercar de type électrique, où la puissance est affichée sur les flancs : 1000 kW (soit environ 1360 chevaux). Il s’agit d’une quatre roues motrices utilisant le système e-4ORCE qui peut théoriquement filer jusqu’à 320 km/h (selon les images officielles, tout du moins).

Fiche technique:

Moteur: électrique

Puissance CV: 1360 ch

Couple: Non communiqué

Poids: Non communiqué

0-100 km/h: Non communiqué

Vitesse max: 320 km/h

Prix: Non communiqué