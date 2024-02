Nissan X-Trail Mountain Rescue, La montagne pour raison.

Alors qu’il a fait très froid en France et que les conditions météorologiques laissaient à désirer, Nissan nous présentait un véhicule exclusif adapté à la montagne, le Nissan X-Trail Mountain Rescue. Ce SUV au look de tank répond à deux objectifs : sensibiliser aux dangers et au secours en montagne d’une part, et à mettre en pratique l’efficacité du nouveau système de transmission intégrale e-4orce de Nissan. Ce concept sera exposé dans de nombreuses stations de ski cet hiver.

Le look du Nissan X-Trail Mountain Rescue est reconnaissable par ses chenilles à neige qui font office de roues. Rien de plus efficace pour rouler sur la neige, ce qui a tout de même nécessité d’élargir les ailes arrière et avant. Ainsi paré, le Nissan X-Trail est 23 centimètres plus haut que la version standard, il est donc préférable d’utiliser le marche-pied intégré pour accéder à l’intérieur. De nombreuses modifications ont été rajoutées afin de rendre l’auto encore plus pratique : galerie de toit avec civière, nombreux éclairages puissants (barre lumineuse à LED) ou encore crochets de remorquage.

Dans l’habitacle, Nissan joue la carte du véhicule de secours pratique. Il n’y a plus de siège avant passager, remplacé par un véritable centre de communication intégrant de nombreux talkie-walkie et radios en tout genre. Les sièges arrière ont été remplacés par un emplacement avec un siège unique et une civière permettant de transporter des blessés. L’intérieur est truffé d’équipements de premiers secours.

Sous le capot, aucun changement par rapport à un X-Trail de série. La transmission intégrale électrifiée e-4orce est de la partie. Beaucoup plus rapide qu’une transmission mécanique habituelle, elle réagit presque immédiatement aux changements de traction. Ce système est véritablement adapté aux environnements à faible adhérence puisqu’il permet de répartir le couple sur chaque roue de façon indépendante.