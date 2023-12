L’Alliance Renault-Nissan évolue

Un nouvel équilibre

Il y a du nouveau au sein de la fameuse “Alliance” liant Renault, Nissan et Mitsubishi. Le géant japonais reprochait depuis de nombreuses années une relation déséquilibrée en faveur de Renault, qui contrôlait Nissan à 43%. C’est pourquoi un nouvel accord a été élaboré, redistribuant les cartes avec une participation croisée de 15% entre les deux groupes (le restant des actions de Renault ont été transférées dans une entité spéciale de type fiducie et garantissant une neutralité des droits de vote). La nouvelle Alliance se veut plus juste et efficace, et permettra un renforcement des partenariats existants.