NIO Firefly, La luciole européenne

Le constructeur chinois NIO fait partie de ces nombreuses marques qui visent le marché européen avec une volonté de fer. Spécialisé dans le haut-de-gamme depuis 2014, NIO est davantage connu pour avoir martyrisé la Nordschleife avec son concept ultra-rapide et sportif EP9. Et pourtant, c’est loin des circuits que sa nouvelle marque Firefly (luciole, en français), souhaite concurrencer les petites citadines électriques. Prévue pour le 1er semestre 2025 pour un prix inférieur à 20,000 euros.

La Firefly est une auto électrique cinq portes sans prétention, dessinée par Kris Tomasson (un ancien de chez BMW). Avec ses formes arrondies et ses poignées de porte affleurantes pour améliorer le cx, la Firefly est reconnaissable à ses optiques en trio présents à l’arrière et à l’avant. Cette trinité de phares est un hommage au chiffre 3 considéré comme magique et bienfaiteur dans la culture chinoise. Les connaisseurs y verront probablement un faux air de Honda-e, quand bien même la Firefly a fait le choix d’arborer de véritables rétroviseurs. L’auto a été entièrement conçue en Allemagne et répond aux attentes du marché européen.

Dans l’habitacle, nous savons simplement qu’il y aura cinq places et au moins deux écrans sur la planche de bord, dont un probablement destiné à l’info-divertissement. L’auto se veut polyvalente et possède un volume de chargement de 92 litres à l’avant dans un petit coffre et peut grimper jusqu’à 1250 L avec les sièges rabattus. Avec 9 airbags présents à l’intérieur, NIO l’assure : sa petite luciole sera au top de la sécurité. Peu de choses sont connues sur la batterie, si ce n’est que Firefly proposera une solution de batteries interchangeables.

NIO a très peu communiqué de données techniques (batteries, autonomie, capacité, performance etc...), si ce n’est le rayon de braquage de 9,4 mètres, qui se veut bien meilleur que celui d’une MINI Cooper SE ou encore la future R5 électrique. Les concurrents sont identifiés. Encore faut-il que son réseau de partenaires soit au rendez-vous pour assurer sa solution d’échange de batteries.