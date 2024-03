Nextgear, la révolution du différentiel primé au Salon International des Inventions de Genève en 2023.

« En 2022, quelque 85 millions de véhicules automobiles ont été produits dans le monde. Par conséquent, nous pensons que notre produit aura une très forte demande», estime Gualtiero Crozzoli. Le fondateur de Nextgear a de quoi être ambitieux et optimiste pour sa création. L’Italien a inventé un nouveau type de différentiel adaptable très facilement sur toutes les automobiles, aussi bien électriques que thermiques ; à noter que pour les e-moteurs, le différentiel est directement intégré à l’intérieur du moteur lui-même.

L’entrepreneur souhaitait trouver une solution pour alléger les véhicules tout en gagnant en efficacité sur la route et, si possible, que sa production soit moins onéreuse que les différentiels actuels. Un sacré défi pour lancer une révolution dans le domaine, n’est-ce pas ? En pensant sa création, Gualtiero Crozzoli s’est lancé dans une perspective futuriste afin de ne rien oublier, de ne pas être dépassé, en particulier, par l’explosion future annoncée des productions de voiture électrique.

Fin connaisseur de la technique de quatre roues, Crozzoli voulait trouver la solution idéale pour créer un différentiel permettant de faire rouler les roues extérieurs plus vite afin qu’elles soient en phase totale avec les roues intérieures. L’inventeur a pris pour base un différentiel à sphères ou à rouleaux sur des pistes elliptiques convergentes. Le différentiel Nextgear n’a aucun problème pour s’adapter au système E-Axle. Il se montre, sur tous les tests effectués, il se révèle fonctionnel, compact, sécurisant et hyper fiable. Comme l’explique Crozzoli, « L’E-Axle est développé sur trois niveau. Il faut comprendre que dans le domaine de la mobilité, cela représente une transition vers l’avenir. ».

Penser à l’avenir, c’est prendre de l’avance, ne pas se retrouver dépassé par le temps qui passe toujours trop vite. Pour son nouveau différentiel, l’inventeur avait pour objectif de le rendre adaptable à tous les besoins des utilisateurs, selon les caractéristiques spécifiques moteurs de chaque constructeur.

M. Crozzoli a pensé son différentiel sous trois configuration différentes :

• Configuration 1 : le Différentiel a été conçu pour être facilement intégré dans les moteurs à aimant permanent ; et il aussi prévu pour être utilisé avec les moteurs thermiques.

• Configuration 2 : le Différentiel a été développé pour abaisser l’essieu arrière des véhicules de tout type, un abaissement égal d’au moins 50 % du système actuel.

• Configuration 3 : Celle-ci résout la synthèse de production qui reflète l’objectif préexistant (SOU) du projet.

A travers la configuration 1, l’utilisation du différentiel de projet ne nécessite pas un savoir-faire élevé par rapport aux tendances actuelles. Il se distingue par sa réduction du poids, du volume à puissance égale et par sa production avec des machines à commande numérique ; il peut être appliqué aux véhicules à traction avant et arrière, adaptable actuellement à des puissances de transmission de 30 à 196 kW (et plus, en modifiant simplement le diamètre). Le prototype moyen suppose comme arbres de transmission A) et B) un diamètre (sectionné à la variable minimale de 33/35 mm). Pour une telle configuration, la société transalpine a privilégié une configuration du système proposé ne présentant pas, à première vue, de difficultés particulières plus importantes. L’idée était, là encore, de pouvoir s’adapter à toutes les formes, même les plus extrêmes. Ainsi, l’aspect «futur» est totalement respecté.

Avec la seconde configuration, qui permet d’aller plus loin dans l’apport évident de ce nouveau différentiel, l’entreprise italienne parvient à démontrer facilement l’intérêt d’un tel accessoire pour les entreprises automobiles, celles-ci augmentant considérablement leurs marges commerciales en l’adoptant. De quoi réjouir les économistes du marché.

Ceux-ci mais aussi, bien plus évidemment encore, les techniciens comprendront, grâce à la configuration 3, tous les bienfaits de ce différentiel révolutionnaire. En effet, cette partie permet de constater que les pressions de contact entre les sphères et les guides relatifs ont un fonctionnement similaire à celui des roulements à billes. Certains ont mis en doute l’antagonisme transversal. Avec ce différentiel nouvelle génération plus léger, plus compact, il s’épuise entre les sphères et les translateurs. Conséquence directe, le différentiel assure une bien meilleure étanchéité, une excellente stabilité et fiabilité.

Tout, dans le Nextgear, est pensé pour obtenir des gains essentiels. Sans engrenage, il n’a pas besoin d’huile, et nécessite donc pas d’entretien. Comme expliqué plus haut, il se montre facile à fabriquer tout en étant recyclable, plus léger, plus compact, eco-friendly et surtout bien moins cher. Signe de l’intérêt évident de ce nouveau différentiel, l’invention de Gualtiero Crozzoli a été récompensée de la médaille d’or et du prix spécial au Salon International des Inventions de Genève, le 28 avril 2023.

Plus d’informations : www.nextgear.it