Nathan Haëtty, l’artiste qui révolutionne votre voiture.

Ils sont nombreux, les jeunes garçons (les filles aussi d’ailleurs), à vouer une véritable passion pour l’automobile, les belles voitures, les sportives ou les plus extrêmes. S’ils conservent tout au long de leur vie cet amour indéfectible pour les quatre roues, peu en viennent à vivre de cette passion. Nathan Haëtty aurait pu être comme ces millions d’enfants nourris aux « bagnoles » qui nous ont tous fait rêver. Il aurait pu, mais a préféré opter pour une autre direction, celle de vivre intensément de cette passion, d’en faire son ADN de vie, de travail, de bien-être même.

Aujourd’hui, l’artiste est une référence dans le monde de l’automobile d’exception. C’est bien simple, si vous souhaitez transformer votre voiture d’exception, votre chemin croisera le sien, sans aucun doute possible. Comme il aime le dire lui-même, « je suis un créateur de haute couture pour automobiles remarquables. » Une telle présentation fait saliver et donne forcément envie d’en savoir plus sur cet artiste-designer.

Son parcours est singulier, mais clairement orienté vers l’art, la création. Originaire de Paris, Nathan Haëtty se lance dans des études d’architecture intérieure. A travers ce cursus, il apprend notamment le dessin académique, un excellent moyen d’éduquer son œil mais aussi d’apprendre à jouer avec les ombres et les lumières, à dompter les couleurs, les différentes teintes, les contrastes, le sens du détail qui fait la différence aussi. Une excellente formation donc dont il se sert quotidiennement.

Avant de se lancer et de devenir la référence sur son marché, Nathan s’était fixé comme objectif de travailler pour les studios de designs des constructeurs automobiles, créateurs des concepts-cars les plus fous. Il entame donc des études de design automobile, une continuité évidente pour lui. Il tutoie son rêve et peaufine son projet futur au gré de ses rencontres, de ses voyages et de son talent fou.

En 2015, c’est la grande aventure, l’artiste ouvre son propre studio de design, certain d’apporter une vraie différence et une plus-value pour tous les propriétaires de voitures. Son objectif ? S’inscrire dans la lignée des art cars. Très vite, il réalise sa première création sur une R8 GT. Son travail fait mouche. Le voici rapidement embarqué vers le SEMA Show où il apporte alors sa « french touch » sur une mythique Mustang. Son talent et son travail dépassent facilement les frontières françaises. Tous reconnaissent cet artiste singulier, passionné, au savoir-faire unique.

Depuis 2015, Nathan Haëtty a habillé plus d’une centaine de voitures, qu’elles soient récentes ou de collection (ses créations sont imprimées et laminées (plastification anti-UV) sur du vinyle de covering de très haute qualité, posée sur la carrosserie des voitures). D’une Mustang Coupé de 1965 à une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, en passant par les BMW les plus exclusives, aucun défi ne lui résiste. Chaque voiture est un projet unique, une œuvre d’art pensée comme une robe de créateur. En faisant appel à ses services, vous entrez dans un autre monde, celui de l’art car, le sien, un monde à part qui vous transportera dans une expérience sur mesure. Vous serez au cœur de chaque étape qui jalonnera votre projet, de sa conception à sa livraison. Là, ce jour tant attendu, vous vous empresserez d’admirer l’œuvre de l’artiste. Du grand art.

Plus de renseignements :

Site : www.nathanhaetty.com

Courriel : contact@nathanhaetty.com

Tel : 03 20 14 96 88