Fabriquées dans la plus pure tradition artisanale anglaise, les Morgan font partie du patrimoine automobile outre-manche. Le dernier modèle baptisé Morgan Supersport se veut comme un retour aux sources et remplace la très puissante Morgan Plus Six. Entièrement dédiée à la conduite, l’auto est plus réactive et dynamique, tout en conservant sa puissance et un look néo-rétro particulièrement réussi. Disponible avec une capote ou avec un toit rigide amovible, il vous en coûtera tout de même 100,000 livres.

La nouvelle Morgan Supersport inaugure la nouvelle plateforme CXV en aluminium dite “Space Frame” et revendique un gabarit toujours plus grand. La silhouette globale du véhicule est pure et simple, proche de l’ADN Morgan de l’entre-deux-guerres et remet le traditionnel au goût du jour. Sa face avant tout en rondeurs se singularise avec les feux ronds à LED qui entourent une nouvelle calandre au maillage serré. Aérodynamique à souhait avec ses ailes agrandies et la partie arrière allongée, son efficacité est supérieure à celle de la Plus Six selon les ingénieurs anglais.

Dans l’habitacle, nous sommes à des années-lumière de ce que l’on peut normalement trouver dans une sportive moderne. Les boutons physiques sont légion, les compteurs à aiguilles également, tandis que le tableau de bord est épuré. Détail important : il s’agit de la première Morgan depuis l’Aero 8 à posséder un coffre (dont le volume de chargement n’a pas encore été communiqué) ! Aussi, la Supersport n’est pas dénuée de technologie puisque son petit tableau de bord numérique est accompagné de quelques équipements comme un chargeur à induction ou une connectivité Bluetooth. Néanmoins, il faut avouer que nous sommes bien loin des équipements de série des sportives contemporaines.

Côté mécanique, on trouve un bloc six cylindres en ligne d’origine BMW, qui développe 340 chevaux et 500 Nm de couple. Une boîte automatique ZF à 8 rapports transmet la puissance aux roues. Avec un poids limité à 1170 kg (une véritable rareté de nos jours), la Morgan Supersport abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Elle est donc plus performante que la Morgan Plus Six qu’elle remplace.