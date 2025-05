Si vous cherchez une belle voiture allemande mais que vous redoutez son prix, sa traçabilité, il existe une solution fiable et unanimement appréciée des clients, MJ Automobile. Cette entreprise savoyarde s’est spécialisée dans l’importation de voitures de sourcing 100% allemande.

Derrière l’appellation MJ Automobile se cache un couple, Martina (M) et Jérôme (J). Jérôme est un vrai savoyard, dingue de voiture depuis sa tendre enfance tandis que Martina, allemande d’origine, s’était spécialisée dans le tourisme et le commerce local. En rencontrant Jérôme, elle est tombée amoureuse de l’homme et de sa région. Jérôme, moniteur de ski (c’est de famille) rêvait de devenir mécanicien au point de passer un bac et un BTS automobile.

Leur passion commune pour les voitures est indéniable. D’ailleurs, Martina a toujours de nombreuses connaissances dans ce milieu en Allemagne. Plusieurs de ses amis sont concessionnaires du groupe VW en Allemagne. Bien entendu bilingue, elle a toujours acheté ses voitures Outre-Rhin. C’est elle qui met le pied à l’étrier à son mari, tout d’abord lorsqu’elle change de travail pour oeuvrer dans un commerce automobile, puis en le convaincant de se lancer tous les deux dans une aventure entrepreneuriale.

Fin 2022, le couple lance officiellement MJ Automobile. Pour eux, il semble évident qu’ils doivent puiser leur inspiration dans leur propre histoire, dans leur manière d’acheter des voitures. Depuis 2005, ils passent par le pays de Martina pour acheter leurs voitures, la première fut d’ailleurs une Golf 5. En aidant leur famille à faire de même, ils ont acquis, au fil des années, un savoir-faire et un gros un carnet d’adresses, très utile au moment d’ouvrir leur propre structure d’importation automobile. Avec eux, c’est l’assurance de trouver des voitures de sourcing 100% allemand, d’excellente qualité, le tout sur un positionnement tarifaire hyper compétitif. C’est aussi l’assurance d’être face à deux interlocuteurs fiables, qui ne comptent pas leurs heures pour vous satisfaire, pour rassurer et vous trouver la voiture de vos rêves en fonction de vos critères et votre budget.

Chez MJ Automobile, c’est la satisfaction du client (la votre donc) qui est le moteur de la réussite de cette entreprise familiale. Le couple sait rassurer par son sens de l’écoute, par sa gentillesse et par son professionnalisme à toute épreuve. En tant qu’importateur intermédiaire, MJ Automobile propose les même garanties qu’en concession. En effet, par leur service, vous achetez directement, au final, à la concession, l’entreprise savoyarde ne facturant que sa simple intervention via le choix de deux formules : Le pack administratif (950€) ou le forfait livraison (1690€).

Grâce à leur expérience d’achat pour eux-même, Martina et Jérôme ont établi des critères de sélection des voitures hyper précis et fiables qui leur permet de procéder à des recherches personnalisées d’une efficacité redoutable. Cette technique vous permet de faire des économies de 10 à 20% par rapport au prix français. Les clients sont unanimes et heureux dès qu’ils passent par ce courtier de Bourg-Saint-Maurice. Dans quelques mois, l’entreprise disposera d’un local et pourra ainsi stocker des voitures et proposer, aussi, un service de mécanique. Le rêve d’enfant de Jérôme sera ainsi réalisé.