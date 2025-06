Derrière Millenium Motor, il n’y a pas que de belles voitures. Il y a surtout une belle histoire d’amitié, de passion et de parcours croisés. Celle de Ludovic Boutillier et Jonathan Vendeville, deux amis d’enfance unis depuis toujours par une passion commune pour l’automobile.

Une histoire qui commence en 2021

C’est Ludovic qui, en 2021, lance l’enseigne Millenium Motor, avec une idée simple : proposer bien plus que de la vente automobile. En 2023, Jonathan Vendeville le rejoint en ouvrant sa propre agence sous la même bannière. Ensemble, ils posent les bases d’un réseau porté par la passion, l’exigence, et la proximité.

Deux parcours qui roulent ensemble

Formés à l’école de vente Renault, Ludovic et Jonathan ont suivi des trajectoires professionnelles très proches.

Ludovic a évolué chez Renault, Nissan, puis Mercedes, se spécialisant dans le service haut de gamme.

Jonathan a lui aussi débuté chez Renault, avant de rejoindre Nissan puis BMW, où il affine son expertise du marché premium.

Deux profils différents, mais une vision commune du métier, héritée de leur passion de gamins pour les voitures, qu’ils ont transformée en vocation.

Des agences indépendantes, une même signature

Aujourd’hui, Millenium Motor se décline à travers plusieurs agences portées par Ludovic et Jonathan dans leurs régions respectives.

• À Dunkerque (Cappelle-la-Grande), Jonathan Vendeville s’entoure d’une équipe dynamique : Quentin, Julien et Édouard.

• À Cannes-Mougins, Ludovic est épaulé par Camille, Damien responsable de site. et Théo assistant commercial.

• À Fréjus – Saint-Raphaël, l’agence est confiée en 2023 à Jonathan Hadjadj, qui en prend la gérance avec professionnalisme et proximité.

Et bientôt, ils passeront à la vitesse supérieure avec l’ouverture d’une agence commune à Calais : leur premier vrai projet en duo.

Une offre pour tous, un service sur-mesure

Chez Millenium Motor, on trouve de tout : citadines, SUV, berlines, sportives, modèles premium… avec toujours la même exigence sur la qualité et l’état du véhicule.

Côté services, tout est prévu pour simplifier la vie du client : reprise, dépôt-vente, livraison à domicile, carte grise, extension de garantie, préparation au contrôle technique, etc.

Des passionnés au service des passionnés

Ludovic et Jonathan le savent : l’automobile, c’est avant tout une affaire de passion. C’est pourquoi ils s’entourent uniquement de professionnels expérimentés ou de vrais mordus de voiture, capables de conseiller et d’accompagner chaque client avec authenticité.

Et ce n’est que le début…

Leur objectif est clair : continuer à développer Millenium Motor en gardant l’essentiel — la proximité, le sérieux, et surtout la passion qui les anime depuis toujours.

Millenium Motor, c’est une histoire d’amitié, de moteur… et d’authenticité.

À Dunkerque, Cannes, Fréjus et bientôt Calais, c’est une enseigne qui roule, et qui donne envie de prendre le volant.

MILLENIUM MOTOR DUNKERQUE

3 Rue des Saveurs,

59180 Cappelle-la-Grande

jvmotordk@gmail.com

03 55 40 10 79

MILLENIUM MOTOR CANNES MOUGINS

1555 Chem. de la Plaine,

06250 Mougins

contact@milleniummotor.fr

04 69 00 15 04