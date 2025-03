Millenium Automobiles déménage

Lancé il y a 8 ans, Millenium Automobiles prend un nouveau virage. En effet, depuis le 1er janvier, le garage a emménagé dans un nouveau local, au 49 rue André-Marie Ampère à Royan.

Dans ce nouveau lieu, l’entreprise a tout à disposition pour continuer de grandir et mieux vous satisfaire. Le cadre est idéal et permet à Millenium Automobiles de disposer d’un nouveau show-room et d’un atelier plus adapté et mieux équipé qu’auparavant. Plus spacieux et plus accueillant, cet endroit a tout pour devenir un haut lieu prisé des amateurs des belles voitures et des passionnés de belles anciennes.

Marchand de véhicules d’occasion très apprécié, de voitures de sport et de prestige, Millenium Automobiles annonce plus de 500 VO vendus par an dans ses locaux ainsi qu’un stock de 60 à 70 véhicules en permanence sur parc. Dans ce nouvel outil de travail, Vincent et sa team de fou furieux d’automobiles sauront vous accueillir et vous conseiller dans toutes vos démarches.