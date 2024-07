Mercedes Classe G580 EQ, une pépite de technologie.

L’annonce officielle de la version électrique du mythique Classe G de Mercedes est enfin là. L’auto ne s’appellera donc pas EQG mais Classe G580 EQ. Le mastodonte allemand améliore ses capacités en tout-terrain avec son passage à l’électrique, mais voit son poids monter en flèche (3085 kg). Le virage vers l’électromobilité pour ce modèle iconique associé à de fortes consommations est une véritable réussite. Le Mercedes-Benz Classe G580 EQ est disponible à partir de 174,100 euros dans sa version entrée de gamme (195,500 pour la version de lancement “Edition One”).

L’auto conserve la légendaire silhouette cubique du classe G qui fait son succès, avec un capot surélevé et une calandre Black Panel avec bande de LED animée. Un grand travail a été effectué par les ingénieurs afin de réduire le coefficient de traînée du Classe G, ce qui n’a pas été facile compte tenu de sa ligne cubique (d’autant plus que l’auto conserve le châssis des versions thermiques, avec un train avant indépendant). Toutefois, Mercedes a atteint un Cx de 0,44 (-0,9 par rapport à la version thermique). La boîte située sur la partie arrière accueille les câbles de recharge (ou la roue de secours, si vous le souhaiter). L’auto possède une garde au sol de 250mm, soit mieux que le thermique malgré l’emplacement de la batterie.

Dans l’habitacle, peu de choses évoluent par rapport à la version thermique : spacieux, on garde un certain luxe et une finition aux petits oignons, une planche de bord verticale et une position de conduite haut placée. L’auto intègre la dernière version du système MBUX ainsi que de nouveaux équipements et de nombreuses technologies intégrées (système de capot transparent par exemple). L’auto possède une batterie de 116 kWh protégée par un soubassement en carbone. Mercedes-Benz annonce une autonomie de 470 km (cycle WLTP), ce qui n’est pas fantastique ni une surprise compte tenu du poids de la bête (+600 kg par rapport à la version essence). La batterie peut être chargée jusqu’à 200 kW.

Sous le capot, nous sommes face à quatre moteurs électriques développant une puissance cumulée de 588 chevaux pour un couple maximal de 1164 Nm. Une bête de puissance, en d’autres termes. Le Classe G électrique possède une gestion électrique de la transmission intégrale (et un torque-vectoring virtuel), ce qui lui permet des prouesses en tout-terrain, mais également des futilités (comme le fameux demi-tour sur place mis en scène en grandes pompes à Las Vegas). À titre d’exemple, la version zéro-émission du G excelle dans les exercices de la profondeur de gué (avec une profondeur possible de 850 mm, soit 150mm que la version thermique) ou encore de la montée en pente. En matière de performances, le Classe G atteint la vitesse maximale de 180 km/h et peut abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.