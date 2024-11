McLaren W1, La reine de Woking

Chez McLaren, l’heure est venue de remplacer la McLaren P1. Voici venu le temps de la McLaren W1, digne héritière de la marque de Woking et dont le nom évoque le “World Championship” remporté par McLaren en 1974. Avec un prix de deux millions d’euros et 399 exemplaires prévus (tous déjà vendus, malheureusement), cette hybride ultime de 1398 kg est un ode à la technologie et au dépassement de soi. 2024 semble être l’année du renouvellement de la sainte trinité : Ferrari et McLaren ont dévoilé leurs célèbres supercar, seul Porsche manque à l’appel.

Le look de la supercar anglaise est magistral et fait honneur à son héritage puisque l’on devine des airs à la fois de P1 et 720. La McLaren W1 est la voiture la plus aérodynamique de l’histoire de la marque anglaise grâce notamment à son aileron arrière actif “Active Long Tail, qui peut allonger l’auto de 30 cm ! Grâce à l’inverseur de flux d’air sur le toit, à l’aileron et aux nombreux appendices aéro, ce pur produit de l’ingénierie peut générer dans sa globalité 1000 kg d’appui. Aussi, l’auto inaugure le châssis monocoque “Aerocell” développé en interne : le siège est fixe, tandis que volant et pédales sont ajustables.

C’est à l’ouverture des portes papillon (McLaren parle de “Anhedral Doors”) que l’on découvre cet habitacle futuriste et luxueux. Comme dit précédemment, les sièges font partie intégrante du châssis et paraissent très modernes avec le nouveau textile InnoKit. L’intérieur est épuré et minimaliste, seul un écran tactile de 8 pouces situé au niveau de la console centrale permet de vous distraire de la route. Le volant à double méplat vous rappelle que vous êtes dans une voiture de circuit adaptée à la route. Le rétroviseur central est remplacé par une caméra. L’auto embarque donc le système d’hybridation E-Module, qui permet de rouler jusqu’à 2,5 km en tout-électrique. Ce n’est pas le point fort de la W1, ni sa raison d’être.

Sous le capot, McLaren nous présente un nouveau moteur MPH-8 V8 hybride entièrement fabriqué en Angleterre. Ce bloc 4,0L biturbo développe 1241 chevaux pour un couple maximal de 1353 Nm (jusqu’à 9200 tours/min, ce qui est plutôt impressionnant pour un V8). Toute la puissance est envoyée aux seules roues arrière via une transmission automatique à 8 rapports. Côté performances, c’est tout simplement dantesque : le 0 à 100 km/h nécessite 2,7 secondes. L’auto accélère plus fort qu’une Speedtail, et est plus rapide qu’une Senna sur circuit. Impressionnante.