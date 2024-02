McLaren GTS, L’anglaise polyvalente.

Lancée en 2019, la McLaren GT tire sa révérence et se voit remplacée par la McLaren GTS. Avec ce nouveau modèle, l’acronyme GT (Gran Turismo) prend tout son sens. La GTS est encore plus confortable et luxueuse que sa devancière, alliant la praticité avec les performances. L’auto devrait théoriquement être moins chère que la McLaren Artura (200,000 euros), mais contrairement à cette dernière elle écopera du malus écologique, la rendant de facto financièrement moins attirante.

Sur le plan du design, l’auto évolue très peu si ce n’est de nouvelles prises d’air, un pare-chocs abaissé ainsi qu’un diffuseur plus conséquent, entourant deux gros pots d’échappement. La McLaren GTS garde le châssis de la GT, et une nouvelle peinture fait son apparition (Lava Grey). En revanche, les ingénieurs de chez McLaren ont tout de même réussi à lui faire perdre quelques kilos malgré toutes les améliorations (mais elle reste malgré tout la McLaren la plus lourde du marché avec ses 1456 kg sur la balance). L’auto est équipée de série de freins carbone-céramique et d’amortisseurs adaptatifs ainsi que d’un panneau de toit en fibre de carbone.

Dans l’habitacle, la marque anglaise a mis les bouchées double en matière de confort afin de transformer l’intérieur en véritable écrin, avec des finitions luxueuses et un coffre de 420 litres (+150L de rangements) accessible par un hayon vitré. En ce sens, l’auto est adaptée aux longs voyages comme aux sorties dynamiques du dimanche. L’ergonomie évolue peu, avec une planche de bord inchangée, et conserve le tableau de bord numérique et l’écran central tactile pour l’infodivertissement. Pratique au possible, la GTS possède un système de lift améliorée (4 secondes plus rapide pour lever le nez de l’auto) ayant une incidence sur la garde au sol.

Sous le capot, la McLaren GTS est équipée du V8 4,0 L biturbo qui développé 635 chevaux pour un couple de 630 Nm. Un léger gain de puissance par rapport à la GT (+15 ch) qui paraît presque anecdotique pour une voiture de Grand Tourisme. Les performances restent toutefois dignes d’une sportive, avec un 0 à 100 km/h bouclé en 3,2 secondes (merci la fonction Launch Control, intégrée de série). La McLaren GTS peut filer jusqu’à 326 km/h grâce à sa boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports.