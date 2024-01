McLaren 750s 3-7-59, La Triple Couronne

McLaren nous avait promis un nouveau modèle courant novembre. Force est de constater que l’édition spéciale sur base de 750s dévoilée lors du Velocity Invitational m’a quelque peu laissé sur ma faim. La McLaren 750s 3-7-59 fête la triple couronne en tant que constructeur de la marque : des victoires aux 24H du Mans, Grand Prix de Monaco et 500 Miles d’Indianapolis (une prouesse que seul Graham Hill a réalisé en tant que pilote). Les détails expliquant cette livrée atypique sont aussi croustillants que le nom de l’auto est imprononçable. Seuls six exemplaires de ce véhicule seront construits (et tous ont déjà été vendus) pour un prix dépassant les 655,000 euros, soit près du double d’une McLaren 750s standard.

Sur base de 750s spider, l’intérêt du véhicule tient dans sa livrée atypique développée par MSO, entièrement peinte à la main et qui a nécessité 1200 heures de travail. Commençons par la partie avant, blanche et rouge, s’inspirant de la livrée de la Formule 1 ayant gagné le Grand Prix de Monaco en 1984. Arborant le numéro 7 et pilotée par Alain Prost, ces couleurs sont mythiques. La partie du milieu quant à elle s’inspire de la F1 GTR et sa livrée Ueno Clinic, ayant remporté les 24 Heures du Mans en 1995 avec entre autres le pilote français Yannick Dalmas. Enfin, la partie arrière met en avant la livrée avec laquelle McLaren a remporté les 500 miles d’Indianapolis en 1974.

L’intérieur est celui d’une McLaren 750s, mais avec de nombreux éléments personnalisés par MSO. Pour commencer, les sièges baquets noirs avec surpiqures oranges sont en carbone et arborent un logo spécial : la triple couronne. Ils permettent aisément de s’imaginer à la place de Johnny Rutherford en 1974, s’attaquant à Indianapolis. Aussi, vous pourrez remarquer une plaque sur le montant de porte issue de la carrosserie d’une vraie Formule 1 McLaren (probablement pas la MP4/2 n°7 d’Alain Prost, ceci dit).

Côté mécanique, aucun changement par rapport à une McLaren 750 s : le V8 4,0 Biturbo en position centrale arrière est toujours de la partie, développant 750 chevaux pour un couple maximal de 800 Nm. Le poids reste probablement inchangé (1464 kg à vide en ordre de marche), et lui permet d’attaquer le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de rouler jusqu’à 332 km/h.

Fiche technique:

Moteur: V8 4,0 L

Puissance CV: 750 ch

Couple: 800 Nm

Poids: 1464 Kg

0-100 km/h: 2,8 sec

Vitesse max: 332 km/h

Prix: à partir de 655,000 euros