Maserati GranCabrio Folgore, Le tonnerre à ciel ouvert.

Maserati vient de dévoiler la version tout électrique de son GranCabrio, baptisée Folgore (“éclair” en italien). L’auto se pose comme une véritable pépite d’ingénierie, en plus d’être d’une grande beauté (notamment sur les photos officielles). Cette familiale performante est le fruit du savoir-faire Maserati en Formule E. Son prix n’a pas encore été dévoilé à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais probablement au-delà des 200,000 euros.

Sans que cela n’ait d’incidence sur son design iconique et reconnaissable, l’arrivée du toit rétractable permet de donner encore plus de charme à un modèle déjà très apprécié. L’auto est basée sur une architecture 800V sans que cela n’altère sa ligne. On y retrouve la grosse calandre ovoïde avec le logo Maserati ainsi que les trois entrées d’air derrière la roue avant. Les roues arrière sont légèrement plus grandes qu’à l’avant, pour une allure encore plus sportive. Les étriers de freins fixes sont disponibles en aluminium, pour un système de freinage très semblable à celui de la MC20.

Dans l’habitacle, Maserati vous propose une 2+2 de grand luxe avec 4 niveaux de finition et des sièges sportifs avec 18 réglages. L’auto intègre le système fait-maison VDCM qui vous permet de contrôler l’entièreté des caractéristiques de la voiture (dont 4 modes de conduite différents). Rouler cheveux au vent n’est pas toujours chose aisée a fortiori lorsqu’il fait froid, c’est pourquoi la Maserati GranCabrio Folgore intègre de série un chauffe-nuque, tandis qu’il faudra débourser un peu plus pour le déflecteur (optionnel). La capote en toile est disponible en 4 couleurs, et peut s’ouvrir en 14 secondes tout en roulant jusqu’à 50 km/h (un grand classique de nos jours). Maserati propose l’utilisation de matériaux responsables et durables pour votre intérieur.

Sous le capot, Maserati s’est fortement inspiré de la Formule E dans le développement de sa Folgore. L’auto intègre une batterie de 92,5 kWh permettant une autonomie de 450 km. La recharge est relativement rapide (100km en 5 minutes) grâce à la technologie 800V. Résultat des courses, nous nous retrouvons avec un groupe motopropulseur de 3 moteurs électriques (dont deux sur l’essieu arrière avec une technologie dérivée de la Formule E) développant une puissance cumulée de 760 chevaux pour un couple démentiel de 1350 Nm et un système de son imitant le V8 thermique Maserati. Malgré son poids conséquent (2340 kg), l’auto abat le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et revendique une vitesse de pointe de 320 km/h. Une familiale très performante, donc !