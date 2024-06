Mansory Cullinan “Linea d’Oro”, Le SUV du Roi Midas.

Le préparateur germano-suisse Mansory vient de dévoiler un nouveau modèle de sa fameuse Linea d’Oro sur base du SUV anglais Rolls-Royce Cullinan. La recette avait déjà été testée (et approuvée) en 2010 avec une Bugatti Veyron Linea d’Oro. Cette fois-ci, l’élégance anglaise laisse place au clinquant et à la vision excentrique du fondateur Khourosh Mansory, pour un SUV extra-terrestre, dont le prix n’a pas été dévoilé, mais qui aurait fait la fierté du roi Midas.

Sur base de Rolls-Royce Cullinan, cette création de Mansory est flamboyante et reconnaissable de par son utilisation excessive d’or et de fibre de carbone. En plus du kit carrosserie (léger becquet à l’arrière, énorme diffuseur, légère modification de la face avant et jupes latérales...), commençons par les jantes forgées de 24 pouces, dorées. La calandre se métamorphose pour devenir un véritable rempart doré massif, pour une allure des plus statutaires. En fait, la plupart des éléments initialement chromés sur une Rolls-Royce Cullinan sont désormais dorés (spirit of Ecstasy, portières, montants de vitre etc...). Le capot quant à lui est entièrement en carbone forgé et pailleté d’or.

Dans l’habitacle, le Cullinan Linea d’Oro se métamorphose en tableau, tant ses détails semblent mouvants. Difficile de rester concentré à ce poste de conduite où le carbone est forgé et intègre de la poussière d’or. De nombreux éléments sont également incrustés d’or, et ce n’est pas le cuir noir qui pourra vous donner un point de fixation tant cela brille et scintille de mille feux.

Côté mécanique, Mansory ne se moque pas du client puisqu’il modifie le V12 pour qu’il gagne en puissance. En effet, le Mansory Cullinan Linea d’Oro développe 610 chevaux pour un couple maximal de 950 Nm. Suffisant pour déplacer les quelques tonnes de ce monstre doré. Suffisant également pour abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes et pouvoir rouler jusqu’à 280 km/h sur les longues autoroutes du golfe persique, là où ce genre de véhicules a le plus de chance de se retrouver.