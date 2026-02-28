Bentley aime l’hiver

Record de vitesse hivernal

La plupart des conducteurs se passeraient bien de rouler sur terrain enneigé. Ce n’est visiblement pas le cas de Bentley, dont l’histoire en matière de records sur glace n’est plus à prouver, qui vient d’établir un nouveau record de vitesse. En effet, c’est au volant de la Flying Spur Speed embarquant la nouvelle motorisation hybride de 782 chevaux cumulés que Bentley boucle un tour en 2 minutes 58 sur le circuit glacé de Fällfors (Suède), tout en enregistrant une vitesse de pointe de 193 km/h. Un résultat rendu possible grâce au torque vectoring et à un châssis exceptionnel.

Ligier, record de lenteur

28 minutes au Nurburgring !

Nous n’avons pas pour habitude de parler de lenteur lorsqu’on évoque un record, mais c’est pourtant le cas avec la dernière “performance” de Ligier. Le constructeur français de véhicules sans permis a tourné sur l’enfer vert en 28 minutes et 25 secondes avec une JS50 de 8 chevaux, soit le tour le plus lent au monde. Avec beaucoup d’auto-dérision, Ligier avait équipé l’auto du kit “expérience de course ultime”, qui a vocation à être commercialisé. Derrière ces amusements, l’auto aura tout de même bouclé un tour avec un seul plein de carburant, ce qui était le but originel de la “performance”.

Alpine aux USA

Prochain marché

Les voitures françaises n’ont jamais réellement fait l’unanimité sur le marché américain. Toutefois, la conjoncture actuelle pousse le constructeur dieppois Alpine à envisager très sérieusement à conquérir l’Amérique dans un futur proche, horizon 2030 au plus tard. Néanmoins, la seule présence de la sportive A110 ne suffirait probablement pas pour qu’Alpine se démarque, d’où l’idée d’un potentiel SUV adapté au marché américain (tout en respectant paradoxalement au mieux l’ADN de la marque), qui serait vendu parallèlement à la petite sportive.