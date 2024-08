Mansory MCX Pergusa, Une MC20 bariolée.

Chaque fois que le préparateur Mansory sort une nouvelle préparation, il y a de quoi écrire des pages et des pages. Mais afin de rester concis, sachez simplement que les goûts et les couleurs ne se choisissent pas. Le modèle ayant servi à cette MCX Pergusa, si vous ne l’aviez pas reconnu, est une Maserati MC20. Seuls 5 unités seront construites. Le prix de la préparation n’a pas été dévoilé par Mansory, mais devrait largement dépasser le prix de base d’une MC20 Standard (environ 240,000 euros).

Oubliez les lignes relativement fluides et élancées de la dernière MC20 de la marque au trident. Avec la MCX Pergusa, vous êtes face à une guerrière prête pour la guerre. Comme souvent chez Mansory, l’auto se voit parée d’une robe de fibre de carbone forgé apparent. Aussi, un nouveau kit aero vient la rendre beaucoup plus agressive et torturée, en rajoutant de nombreux appendices : ailettes latérales, diffuseur, multiples entrées d’air, immense aileron arrière et même la présence d’un roofscoop ! L’auto se voit chaussée de nouveaux pneus, capables de supporter le gain de performance ahurissant de la dernière création démoniaque de Mansory.

Chez Mansory, l’intégralité de l’habitacle peut être modifié. Mais pour ce modèle de présentation, le préparateur nous a réservé un intérieur qui ne dépayse pas les fans de la marque. En effet, nous nous retrouvons dans un habitacle tout en cuir et alcantara orange pétant, mélangé à des touches de noir. Si vous en doutiez, bien évidemment la fibre de carbone est bien présente, au niveau du volant, de la planche de bord ou encore de l’instrumentation numérique.

Sous le capot, les ingénieurs de Mansory ont su rendre le V6 Nettuno de Maserati encore plus performant : celui-ci passe à 750 chevaux pour 880 Nm. Assez impressionnant lorsque l’on sait que la Maserati MC20 Standard développe “à peine” 630 chevaux pour 730 Nm de couple. Ainsi reforgée dans ses entrailles, cette MCX Pergusa n’a besoin que de 2,6 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h et peut filer jusqu’à 335 km/h. Des performances absolument insensées.