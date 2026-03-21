Parfois, le destin vous offre des rencontres inoubliables, ce genre de rencontres qui changent votre vie et vous offre un nouveau chemin. Ce genre de rencontres du troisième type, Mattéo et Riccardo l’ont vécu au détour d’une formation commune. Les deux se sont donc rencontrés pendant une formation de polissage, juste après le COVID.

Avant cela, Matteo Restivo était peintre en bâtiment. Grand passionné de l’univers automobile, notamment des voitures de prestige, après ses longues journées de travail, il continuait en proposant des services de nettoyage de voitures. S’il était très doué dans son métier de base, son « loisir » lui plaisait bien plus car cela lui permettait de mettre un pied dans le secteur des quatre roues. Devant chaque modèle qu’il devait nettoyer, il y mettait sa passion, son cœur et faisait preuve de minutie pour fournir un résultat optimal.

Au fil de ses activités, il fait connaissance avec Kevin Tasnier, un influenceur belge à la solide réputation, très suivi sur les réseaux sociaux, avec plus de 25000 followers sur Instagram notamment. Ce dernier est l’un des courtiers automobiles les plus recherchés dans le domaine des voitures de luxe, de prestige, en Belgique, sous la bannière Car Collection Sales. Il est également ambassadeur officiel de la société Go Car. Il apprend à connaître Matteo et apprécie son excellent travail sur le nettoyage des voitures. Petit à petit, il lui confie quelques-uns des modèles prestigieux qu’il met en vente. Se sentant en confiance, le peintre en bâtiment aperçoit une possibilité de changer de destinée et de se lancer professionnellement sur cette activité annexe.

Il décide de mettre les bouchées doubles et s’inscrit dans une formation de polissage, pose céramique et embellissement automobile. C’est donc dans cette formation que Matteo fait connaissance avec Ricardo. Lui aussi est un fou des voitures de prestige, des voitures de luxe. Dès qu’ils se parlent, ils se rendent vite compte qu’ils ont les mêmes aspirations, les mêmes passions. Leur entente les conforte dans leur objectif de se lancer dans ce milieu. Les deux deviennent amis et se projettent ensemble pour trouver des solutions professionnelles pour réussir leur reconversion. Matteo, dont le carnet d’adresses est déjà riche, partage ses connaissances avec Ricardo dont celle de Kevin Tasnier.

Si, pour beaucoup, le COVID a été un frein, pour les deux amis, cette épreuve leur a donné un coup de boost immense et leur a ouvert des portes dans lesquelles ils sont engouffrés à fond. Le mois d’octobre 2021 est une date qu’ils n’oublieront jamais. En effet, Matteo ouvre M Car Detailer tandis que son pote, Riccardo, crée A.R.T Car Center. Les deux sociétés sont distinctes mais toutes deux dédiées à l’embellissement automobile, leur spécialité désormais. Deux ans plus tard, ils investissent dans un local commun, dédié et équipé pour qu’ils puissent exercer efficacement leur activité d’embellissement. Auparavant, pendant ces deux années, ils ont acquis une réputation qualitative en s’adaptant constamment, soit dans un entrepôt familial, soit chez eux, dans leur petit garage.

Depuis la fin 2023, les deux compères proposent donc des services de lustrage, de pose de vitre teintée, de pose de PPF. La visibilité offerte par l’influenceur Kevin Tasnier les aide à trouver une clientèle toujours plus nombreuse. Via sa plateforme Car Collection Sales, il n’hésite jamais à présenter les embellissements sur ses réseaux sociaux. L’effet « Waouh » fonctionne à chaque fois, leur travail est remarqué et unanimement apprécié. Ce service premium plaît aux propriétaires qui n’hésitent pas à leur confier des modèles dingues comme des Porsche, McLaren, Aston Martin ou Ferrari. Les retours sont tous élogieux comme celui de Luciana, par exemple : « Le travail effectué est impeccable. Si je pouvais lui donner des étoiles je le ferais en dépassant de loin le maximum de votes !! Bravo A.R.T. Car Center. » Thomas, lui, loue M Car Detailer : « J’ai confié ma M3 Touring Frozen Gray pour un PPF et je suis très content du résultat. Le travail est propre et soigné, et surtout j’ai apprécié les explications claires et le temps pris pour répondre à mes questions. Super service, avec quelqu’un de passionné et sympa. » Les deux amis ont réussi leur pari. Leurs services d’embellissement est désormais l’une des adresses belges à connaître absolument. Laissez-vous tenter !



M Car Detailer

Instagram @m_car_detailer

Tel : +32 493 93 91 76

A.R.T. Car Center

Instagram @a.r.t_car_center

Tel : +32 491 51 15 11