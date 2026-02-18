David Corbrejaud et Porsche, c’est une longue histoire d’amour. L’entrepreneur, fondateur du garage Auto Prestige Conseil, a toujours aimé la marque allemande. Dans ses souvenirs d’enfant, le constructeur légendaire était déjà omniprésent dans ses pensées. Avant de se lancer à son propre compte, le Carquefolien de 50 ans, a toujours travaillé dans le milieu de l’automobile. Parmi ses faits d’armes, une expérience chez Nissan et une longue durée chez Volkswagen pendant plus de quinze ans. Chez VW, il a pu goûter à tous les aspects de la vente automobile en gravissant les échelons un à un comme une juste récompense de la qualité de son travail et de son investissement au sein de l’entreprise.

Cette longue expérience lui a donné l’envie de se lancer à son propre compte pour créer une structure de vente de véhicules d’occasion de luxe, de sport et de prestige, domaine qui le passionne et qu’il maîtrise à la perfection. Cette idée ne lui est pas venue par hasard. Ce fou de Porsche a adhéré, un temps, à un club de porschistes car il tenait à partager sa passion avec d’autres propriétaires de Porsche. La sienne, celle qu’il vénère par-dessus tout est la 911.

David a, depuis longtemps, l’esprit d’entreprendre, de créer. S’il se plaît dans le club où il est adhérent, il aspire à autre chose et décide de créer son propre club Porsche. En 2016, il lance le Club Porsche de l’Ouest, un club à son image, dynamique, passionné et convivial. Leader dans l’âme, il ne rechigne jamais à donner de sa personne pour développer son club. Très vite, il fédère autour de lui un grand nombre de porschistes, séduits par l’ambiance qui se dégage de ce nouveau club, par l’état d’esprit digne d’une franche camaraderie où toutes les Porsches sont acceptées sans distinction ni comparaisons de valeur. Dix ans plus tard, le Club Porsche de l’Ouest compte environ 450 adhérents soit le double du club officiel de la marque dans la région et est suivie par plus de 8000 fous du constructeur allemand.

En 2022, David Corbrejaud décide donc de changer de vie. Pour lui, tous les voyants sont au vert. Sa grande expérience chez Volkswagen lui a permis d’acquérir une belle réputation et de se construire un solide carnet d’adresses. Celui-ci s’est, par ailleurs, enrichi grâce au succès de son club Porsche de l’Ouest. Naturellement, il prend son envol et ouvre sa propre structure, Auto Prestige Conseil dont il pose les locaux à Carquefou, dans la banlieue nantaise. Il dispose d’un show-room. Il imagine son entreprise comme un relais parfait pour les fous de belles voitures. Il mise sur les voitures de luxe, les sportives, ces modèles qui font rêver le plus grand nombre, ces voitures qu’il aime chouchouter.

Dès son lancement, Auto Prestige Conseil trouve rapidement sa clientèle. Normal, comme dans sa vie de salarié, comme à la tête de son club, David ne ménage pas sa peine pour se faire connaître, pour séduire les acheteurs. Sa personnalité est chaleureuse, il aime le dialogue et partager sa passion avec d’autres passionnés. Dès le premier contact, on sent qu’il maîtrise chaque produit, qu’il n’est pas là par hasard. En passionné et en homme d’expérience, il est toujours de très bon conseils lorsque vous lui présentez votre projet d’achat. Son passé lui permet d’avoir l’oeil sur le moindre détail quand on lui présente une voiture haut de gamme.

Dans le segment du luxe, David le sait plus que tout, tout doit être parfait. Chaque voiture qu’il propose est révisée et garantie. Dès qu’il trouve un modèle, il prend son temps, comme si cette voiture était pour lui. C’est un véritable amoureux et passionné. Avec Auto Prestige Conseil, il vend, recherche, conseille, négocie, importe, aide à la commercialisation, propose dépôt-vente, préparation mécanique et esthétique (détailling) en lien avec des professionnels qualifiés. Grâce à son excellent réseau d’importation, il exploite toutes les pistes quand il est mandaté pour trouver la voiture de rêve d’un client. En se lançant à son compte, il s’est lancé un défi fou, celui de répondre à toutes les demandes avec une qualité de services optimales, toujours avec le souci de la qualité et de la satisfaction client. Tous les clients sont unanimes sur la qualité du travail fournie par la société carquefolienne en lui attribuant une note moyenne de 4,9/5 sur les avis certifiés Google par exemple. Une belle récompense pour David et son équipe. Si vous souhaitez découvrir cet entrepreneur passionné et passionnant, Auto Prestige Conseil sera présent au Salon Historic Auto de Nantes à la fin du mois de février (27, 28 février et 1er mars).