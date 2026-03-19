C’est peu de dire que Kevin Tasnier a de la suite dans les idées. Fondateur de Car Collection Sales, influenceur automobile très suivi et apprécié sur Instagram (@kevin_tas), l’entrepreneur de 33 ans s’est révélé comme un touche-à-tout de génie et un homme hyperactif dès qu’il s’agit de mettre en avant sa folle passion pour l’automobile.

Rien n’a pourtant été facile à ses débuts pour Kevin. En difficulté scolaire, il rebondit lorsqu’il entre au collège Saint-André à Fosses-la-Ville. Là, il apprend toutes les subtilités de la technique commerciale et se trouve une vocation qui le sauve de la galère. Quand il se lance dans l’aventure de la vente automobile, à son compte, il n’a que 21 ans, des rêves, des idéaux et un savoir-faire, celui d’être performant sur les réseaux sociaux. Si sa créativité peine à séduire les professionnels du secteur, Kevin n’abandonne pas, ce n’est pas son genre. Comme nous vous l’avions raconté dans son portrait il y a deux ans, quand il croise le président du club Lamborghini Belgium, Olivier Nameche, il trouve son mentor, celui qui va lui expliquer le métier, lui apprendre à déjouer les pièges, lui ouvrir des portes.

De cette rencontre, Kevin Tasnier n’en tire que des bénéfices. Cet apprentissage grandeur nature lui permet de consolider son envie, d’avancer et d’ouvrir son entreprise, Car Collection Sales. Le pro des réseaux sociaux mixe à merveille l’art de la mise en avant de ses produits à travers ses différents canaux de réseaux sociaux (Instagram et TikTok) et un travail acharné pour vendre des voitures exceptionnelles. Avec Car Collection Sales, il devient donc courtier en automobiles de luxe. Il s’installe à Sambreville où il développe son affaire. Si certains pourraient penser que cet expert en réseaux sociaux cherche juste à faire le buzz, ils se trompent royalement.

En effet, Kevin Tasnier est un bosseur, un vrai. En œuvrant dans le domaine qui le fait rêver, il se donne encore plus à fond pour que chacune de ses ventes soit un instant mémorable pour son client. Son sérieux et ses connaissances techniques séduisent et rassurent. Le jeune homme a un cerveau qui fourmille d’idées en permanence. Dans le passé, il a lancé le concept « Laptime » par exemple, ce centre de simulateur automobile où vous pouvez vous retrouver pour une session simulateur de pilotage de course. Il l’a vendu en 2024 à une société qui a une écurie de course.

La CCS Academy, une journée de rêve pour découvrir le monde de l’automobile avec Kevin Tasnier.

Sa nouvelle idée est géniale. En effet, il vient de décider se créer la CCS Academy. Ce concept s’articule sur un format d’une journée vécue comme une initiation pour les amoureux de l’automobile. Kevin Tasnier est un excellent communiquant et quand il s’agit de partager sa passion, il est tout simplement intarissable. Avec cette nouvelle CCS Academy, il cherche à partager son expérience et son regard sur le marché de l’automobile. Au cours de cette journée digne d’un VIP, vous allez apprendre toutes les subtilités d’une voiture, vous allez comprendre comment avoir un regard d’expert sur une voiture bien précise, ceci pour mieux analyser, par la suite, votre futur achat. Kevin s’ouvre et vous livre un tutoriel précis en live pour adopter les bons réflexes et poser les questions pertinentes pour comprendre votre achat. Le fondateur de Car Collection Sales va même plus loin à travers son nouveau concept puisqu’il vous livre les éléments clés pour estimer le prix le plus juste pour votre véhicule.

Après une telle journée, vous saurez mieux que quiconque comment éviter les pièges classiques dans lesquels tombent de nombreux clients inexpérimentés. Ce service premium aura lieu deux fois par an et sera ouvert à 10 participants de tous âges et tous horizons. Kevin Tasnier vous ouvre ses portes et vous embarque chez ses partenaires en qui il a entière confiance, M Car Detailer et Art Car Center, deux génies de l’entretien automobile experts en detailing. La journée mélange très habilement des parties théoriques et des moments pratiques.

CCS ouvre une agence à Lyon !

Autre nouveauté chez CCS, l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle agence, cette fois-ci basée en France du côté de Lyon. Ouverte depuis le mois de juin dernier, l’agence, basée 13 route de Limonest à Lissieu, reprend les principes clés de la maison-mère de Sambreville. On ne change pas une formule qui gagne, Kevin Tasnier le sait très bien. Il mise sur les fondements similaires de sa réussite belge, sur la qualité avant tout, sur le service premium pour chaque client et un sens du relationnel hyper développé. CCS Lyon propose donc des annonces aux photos réalisées par un photographe professionnel, chaque véhicule subit un contrôle rigoureux afin d’assurer une transparence totale sur son état et son historique avec le but de garantir une transaction sereine et sans aucun vice caché. Avant chaque livraison, la préparation du véhicule est confiée à un spécialiste pour qu’il soit présenté dans un état irréprochable. Une recette qui a fait ses preuves et qui séduit, déjà, une clientèle française friande des modèles prestigieux que met en avant CCS.





CCS Lyon

13 route de Limonest - 69380 Lissieu

Site : https://www.carcollectionsales.fr/

Tel : 06 81 74 36 31



CCS Belgique

Chaussée de Namur - 5060 Sambreville (Belgique)

Site : https://www.carcollectionsales.com/

Tel : +324 79 54 64 84