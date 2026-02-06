Après le très grand succès de 2025 sur la Route du Médoc, le Rassemblement Porsche, organisé par Tolede Groupe Assurances, revient pour sa 7ème édition, au coeur de la magnifique région de Reims. Cette édition se distingue par son caractère unique, l’évènement ayant jusqu’ici toujours été organisé dans la région historique du groupe.

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026, les passionnés vivront deux jours et demi d’exception entre pilotage sur circuit, routes bucoliques, découvertes culturelles et expériences champenoises, dans un cadre alliant patrimoine, gastronomie et paysages d’exception.

Une édition élargie aux véhicules sportifs de la marque

L’année dernière, le rassemblement s’est ouvert à toutes les Porsche sportives (hors Porsche Cayenne, Macan, Panamera et Taycan), et non plus exclusivement aux modèles 911. Une volonté affirmée de faire évoluer l’évènement, rassembler une communauté encore plus large de passionnés et refléter la richesse de la gamme tout en restant fidèle à l’esprit d’origine.

Deux jours et demi hors du temps, entre émotion, partage et plaisir de conduire

Un rassemblement taillé sur-mesure pour les passionnés : deux jours et demi d’émotion, de rencontres et de conduite, au coeur d’un itinéraire d’exception pensé pour les amoureux de belles mécaniques.

Vendredi 24 avril : L’adrénaline comme point de départ

• Privatisation du Circuit de Folembray pour la journée

• Session de pilotage et déjeuner au Circuit de Folembray

• Soirée conviviale au Restaurant de l’Hôtel de la Paix **** - Reims

• Nuit à l’Hôtel de la Paix **** - Reims

Samedi 25 avril : Patrimoine, champagne et routes d’exception

• Découverte culturelle au coeur de Reims

• Expérience champenoise et visite du domaine Vranken Pommery

• Déjeuner chic à la Villa Demoiselle

• Roulage sur la route touristique de la montagne de Reims

• Soirée festive et nuit au domaine de la Forêt d’Orient ****

Dimanche 26 avril : Terroir et dernières émotions

• Roulage sur la superbe route de la Côte des Bar

• Immersion chez un vigneron indépendant

• Déjeuner sur place - Foodtruck

Organisé par Tolede Groupe, acteur de référence dans l’assurance automobile haut de gamme, ce rassemblement illustre la volonté du groupe de créer des expériences à la hauteur des véhicules qu’il protège. Fort de 50 ans d’excellence sur le marché des loisirs, Tolède Groupe conjugue savoir-faire, proximité client et innovation. Une entreprise qui ne ferme jamais aucune porte, toujours en quête des meilleures garanties, au meilleur budget.

Les dernières places pour une édition très attendue

Le Rassemblement Porsche 2026 n’est pas un événement que l’on regarde passer, c’est une expérience que l’on vit. Il reste quelques places seulement !...

À ceux qui rêvent de vivre Porsche autrement : c’est maintenant.

Contact presse

• 05 16 84 30 33

• tolede.communication@allianz.fr