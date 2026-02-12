Agency Car s’est spécialisé dans le segment des transactions premium, un segment concurrentiel certes mais où l’expertise de cette entreprise est désormais reconnue partout où elle s’installe. Depuis 2019, année de l’ouverture de l’agence originelle à Coignières, Anthony Sevin a réussi à pérenniser son modèle d’entreprise d’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs d’automobiles.

Depuis 2023, l’entrepreneur a pris la décision de développer Agency Car en franchise, un choix juste et pertinent au regard de l’évolution de la société au cours de ces deux dernières années. Pas à pas, sans griller les étapes, l’entreprise ouvre des agences dans toute la France. Fin septembre, un dixième point de vente s’est ouvert à Montpellier, une étape très importante pour Agency Car.

Pour ce 10ème show-room, Anthony Sevin a décidé de faire confiance à Christophe et Franck, deux amis qui ont fait le pari de se lancer ensemble dans l’aventure de « l’agence automobile. » Les deux potes ont des passions communes comme la mécanique, l’automobile et celle de se lancer des défis à relever ensemble. À la base, Christophe est celui qui a le plus de liens avec le monde de l’automobile et c’est aussi un dingue de moto et de sports mécaniques. Pilote (moto) professionnel qui pratique en compétition à haut niveau, il était propriétaire d’une société de traiteur auparavant.

Dans son cursus professionnel, Franck, lui, n’a rien à voir avec le milieu de l’automobile. Il est gérant d’une société de plomberie.

Cette relation amicale prend une nouvelle tournure quand ils se lancent un défi : se lancer dans le milieu automobile. C’est, pour eux, un gros pari. Aucun des deux n’a d’expérience dans la vente auto mais ils sont tous les deux passionnés et ont une idée bien précise de ce qu’ils veulent faire. Attirés par les belles voitures, ils rêvent d’ouvrir un garage dédié aux modèles premiums. Étudiant toutes les possibilités, ils sont séduits par le concept d’Agency Car. Dans cette entreprise, ils trouvent le côté premium qu’ils recherchent et aussi cette passion pour le sport automobile, passion partagée par Anthony Sevin, lui aussi pilote automobile expérimenté et averti. Le rapprochement est naturel entre les trois hommes et leur permet de se projeter plus facilement dans l’ouverture d’une agence sur Montpellier.

Pour Agency Car, c’est l’opportunité de grandir dans une zone très intéressante pour le segment premium recherché par l’entreprise. Convaincu par la volonté du duo de construire, bâtir et créer une belle histoire avec Agency Car, Anthony Sevin leur ouvre les portes et leur permet de s’appuyer sur la riche expérience du réseau mais aussi sur les conseils qui leur permettent d’avancer de façon structurée et carrée, en toute sérénité.

Fin septembre donc, Franck et Christophe ouvrent les portes du 10ème showroom d’Agency Car dans une zone commerciale clé où les marques automobiles sont nombreuses, où les clients potentiels viennent régulièrement pour trouver la voiture de leurs rêves. Cet emplacement est stratégique pour l’entreprise qui est ainsi visible aux yeux de tous. Agency Car Montpellier attire le regard grâce à son grand local doté d’un showroom de 700m2. Là, les clients trouvent une cinquantaine de véhicules en exposition. Si vous connaissez le concept Agency Car, vous savez donc que ce réseau est réservé aux automobiles premiums. Que les agences sont tenues par des passionnés, ce qui leur permet de créer un lien fort avec leurs clients, eux aussi amoureux de ces voitures qui font rêver et qui ont besoin de se sentir rassurés dans leur démarche d’achat ou de vente.

Dans l’agence de Montpellier, les deux compères, en deux mois de temps, se sont démenés pour créer un espace convivial, accueillant, chaleureux, lieu duquel se dégage une énergie incroyable et positive. Grâce à leur dynamisme et leur ambition d’avancer, Franck et Christophe ont déjà validé plus de 50 mandats, signe que leur philosophie attire et plaît aux clients. Les voitures sont bien mises en avant mais, dans cette agence de Montpellier, vous trouverez également des motos, l’autre passion de Christophe. Les premiers retours clients sont plus que positifs, puisque les commentaires sont élogieux sur la qualité des services proposés, sur l’accueil et sur le professionnalisme du duo. Les débuts sont conformes à leurs attentes. Ils espèrent, désormais, grandir et proposer encore plus de voitures uniques et prestigieuses.